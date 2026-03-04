Selva Almada publicó "Una casa sola", su nueva novela

La escritora entrerriana Selva Almada presentó oficialmente su nueva novela, titulada Una casa sola, un libro que comenzó a escribir en 2022 durante una residencia en Saint Nazaire y que terminó en octubre del año pasado, tras un proceso de reescritura y búsqueda formal. La obra, que ya está llegando a las librerías del país, aborda la desaparición de una familia en el monte entrerriano, aunque no se centra en el hecho en sí, sino en lo que ocurre con los espacios que quedan vacíos cuando alguien desaparece.

"La novela salió ahora y está llegando a las librerías en estos días. Se trata de una novela que más allá de que uno de los ejes narrativos es la desaparición de una familia, más que centrarse en esa desaparición, en lo que se centra es en qué pasa con los espacios que la gente deja vacíos cuando desaparece", explicó Almada a Cosas que Pasan (Radio Plaza FM 94.7) al ser consultada sobre el argumento. La escritora detalló que la historia está construida desde dos voces narradoras: "Por eso la que narra, una de las voces narradoras es la de la casa, que está vacía desde hace diez años, momento en que desapareció la última familia que vivió ahí. Y por eso la historia está contada un poco a partir de lo que la casa ha vivenciado con esa familia".

La segunda voz que estructura la novela pertenece al monte, que reúne personajes de distintas épocas. "La segunda voz es la del monte que narra personajes de distintos momentos de la historia de ese lugar, de ese monte entrerriano, que conviven ahí como en una especie de limbo donde se mezclan y aparecen desde gauchos, desertores de las guerras del ejército urquiza, un ex combatiente de Malvinas y hasta una mujer que fue esposa de un estanciero a principios del siglo XX", describió. Esa superposición de tiempos y figuras históricas remiten directamente a procesos centrales de la historia argentina.

Almada contó que el proceso de escritura fue prolongado y no lineal, fiel a su modo de trabajo. "Un poco es la manera en la que yo suelo escribir, no suelo escribir de un tirón sino que me demoro bastante entre la primera cosa que aparece, la primera escena y después estoy mucho tiempo dándole un poco vueltas en la cabeza a eso primero que aparece y buscándole la forma", señaló. Aclaró también que el proyecto comenzó en una residencia en Saint Nazaire y no en París, como suele mencionarse. Tras varios meses de pensar en los personajes y en la historia, llegó el momento de retomar el texto con mayor decisión: "Llega un momento en que digo 'bueno, ya está, ya tengo que sentarme a escribir de manera más sostenida'. Y bueno, así también me pasó con esta historia, la retomé el verano pasado con más firmeza y con más decisión para seguirla".

La autora explicó que en un momento avanzó en una dirección que luego descartó por no convencerla: "En realidad fui en una dirección en ese momento que después no me terminó de convencer, así que la volví a empezar y la terminé en octubre pasado".

En Una casa sola, la casa recuerda la vida familiar y que retrocede en el tiempo hasta cuando todavía no era vivienda: "El que primero llega a vivir en esa casa es Lucero, que es el que después va a ser el padre de familia. Luego va narrando cómo se va armando la familia de Lucero, cómo llega su esposa, cómo empiezan a tener hijos, pero también va un poco más atrás, cuando ella todavía no era una casa, sino que era parte del monte".

En ese retroceso aparecen los peones golondrina que levantaron la construcción en un claro del monte. "Cuenta cómo peones golondrina, hombres que iban trabajando de acá para allá según donde hubiera cosecha, donde hubiera sierra, donde hubiera trabajo, la fueron construyendo y la fueron levantando en un claro del monte, y cómo ella empieza a sentir que realmente es una casa cuando la habitan los Lucero", agregó.

La autora, que fue traducida a numerosos idiomas, señaló que el paisaje que construye es siempre una ficción: "Obviamente, el monte entrerriano que yo cuento no deja de ser una ficción del monte entrerriano, es una construcción literaria". De acuerdo con esto último, entiende que la literatura ofrece a los lectores la posibilidad de conocer otros mundos.

En cuanto a la agenda de presentaciones, Almada anticipó que le gustaría llevar el libro a Paraná, ciudad donde vivió varios años y donde mantiene vínculos familiares y afectivos. Confirmó que fue invitada por una librería local y que espera concretar la visita. También expresó su intención de presentarlo en Villa Elisa, su ciudad natal, y de continuar participando en ferias, entre ellas la Feria del Libro de Paraná, a la que asiste con frecuencia. Además de la promoción de la novela, seguirá trabajando en Salvaje Federal, el proyecto de librería y difusión de literatura de distintas provincias que impulsa desde hace años y que este año contará con un fondo de mecenazgo para organizar un festival hacia fines de 2026.