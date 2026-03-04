Diputados empieza a debatir la Ley de Glaciares y el oficialismo quiere sesionar la semana que viene

El proyecto que modifica la Ley de Glaciares abrirá el debate legislativo en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. La iniciativa llega con media sanción del Senado y comenzará su revisión en la Cámara de Diputados, impulsada por la bancada de La Libertad Avanza.

El tratamiento estará a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.

El cronograma definido por el oficialismo prevé que hoy comience el análisis del proyecto. La semana próxima, el martes 10 de marzo, se realizarán audiencias públicas durante toda la jornada para escuchar a especialistas y representantes de distintos sectores. Al día siguiente, el miércoles 11, se firmarían los dictámenes.

La presidencia de la Cámara Baja quiere convocar a una sesión el jueves 12 de marzo. La primera en este período ordinario, se informó desde TN.

En la Casa Rosada esperan mantener en Diputados los acuerdos con los gobernadores que acompañaron la sanción de la iniciativa en el Senado. Sin embargo, en aquella sesión hubo diferencias dentro de algunos espacios aliados.

Parte del PRO votó en contra del proyecto, al igual que la senadora por Chubut Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres. En tanto, la neuquina Julieta Corroza se abstuvo con el aval del mandatario provincial Rolando Figueroa.

Quejas desde la oposición

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, junto a legisladores de Provincias Unidas, pidió formalmente a las autoridades de las comisiones la realización de audiencias públicas para el tratamiento del proyecto.

El pedido fue acompañado por los diputados María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías, Juan Brügge y Nicolás Massot.

Ferraro sostuvo: “Tratándose de una reforma que podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes, entendemos imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural y efectiva”.

En esa línea agregó: “La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales, más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua, no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”.

Pedido de organizaciones ambientales

Diversas organizaciones ambientales también reclamaron la realización de audiencias públicas para debatir el proyecto que modifica la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Entre las entidades que impulsaron el pedido se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentina.

Las organizaciones remarcaron que la Ley de Glaciares constituye un instrumento de ordenamiento ambiental del territorio destinado a proteger ecosistemas estratégicos para la provisión de agua y la regulación climática.

También señalaron que el artículo 21 de esa norma establece que la participación ciudadana debe garantizarse en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, especialmente en las etapas de planificación y evaluación.

A su vez, el artículo 7 del Acuerdo de Escazú —ratificado por la Argentina mediante la Ley 27.566— obliga a garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones, revisiones o actualizaciones en asuntos ambientales que puedan tener un impacto significativo.

En particular, el inciso 5 de ese artículo establece que los procedimientos deben contemplar plazos razonables que permitan una participación efectiva e informada.

La postura del Gobierno

El oficialismo logró aprobar los cambios a la Ley de Glaciares en el Senado el jueves 26 de febrero, en el tramo final del período de sesiones extraordinarias.

La modificación apunta a priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar la llegada de proyectos mineros internacionales.

Para ello, el proyecto habilita la posibilidad de realizar explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica. En la legislación vigente, esa posibilidad está prohibida.