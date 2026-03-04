Básquet: Central Entrerriano dejó un largo invicto en Mar del Plata

En un juego con ribetes definitorios, Central Entrerriano de Gualeguaychú por 73 a 65 ante Quilmes, en Mar del Plata, y dejó atrás una racha de siete triunfos en fila en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. De La Fuente fue el goleador y figura con 23 puntos y siete rebotes. Reynoso en la visita fue el más destacado con 17 puntos y ocho rebotes, en un equipo que demostró con creces por qué es uno de los mejores.

El arranque de las acciones

Defensas fuertes y ataques rápidos y dinámicos fueron las cartas que presentaron ambos conjuntos, por lo que se vio poco gol, pero una intensidad en el juego que se elevó a la máxima expresión. Igualados en 14 cerraron el primer capítulo y era tal la paridad que ambos equipos bajaron la misma cantidad de rebotes, 12.

Justamente el goleo fue repartido y apenas sobresalieron Luna por un lado y Reynoso por el otro y los dos facturaron cuatro puntos cada uno para no perder la equilibrada tendencia.

El primero en marcar una leve diferencia fue el visitante. Por intermedio de Panozzo, Central aprovechó la falta de puntería del dueño de casa, sacó cuatro en el electrónico (22 a 18) y obligó a Bianchelli a pedir el primer tiempo muerto de la noche a los tres minutos del segundo.

De todas maneras, Quilmes volvió a nivelarlo, pero a costa de mucho trabajo y una definición certera de De La Fuente. Las defensas se mantuvieron firmes en la culminación del primer tiempo al punto que se fueron a vestuarios 29 a 26 arriba la visita. El único desnivel fue en los simples, ahí es donde el dueño de casa falló 8 de 12 intentos y ese puede ser uno de los argumentos del triunfo parcial entrerriano.





La etapa complementaria

En el inicio del tercero se vio la misma intensidad, pero se individualizaron las vías de gol por ambos lados. El Tucumano Luna por el local y Reynoso en los entrerrianos, aunque el base local empezó a dar juego a los suyos además de su aporte goleador y Quilmes se puso arriba por 3 (38 a 35) y el que tuvo que pedir minuto fue Pascal, en cuatro minutos de juego del parcial.

Central se mantuvo ahí, pero Quilmes tomó por el resto del parcial el dominio del tanteador, y para rubricarlo apareció De La Fuente con un triple desde la mitad de cancha al límite de la finalización del cuarto. Quilmes se fue arriba 50 a 47 y la conversión también sirvió para quebrar la magra cosecha de ambos equipos con los envíos desde el perímetro (4 de 21 para Quilmes y 3 de 16 para la visita).

Si en los cuartos anteriores los equipos no se guardaron nada, para el último recurrieron a sus reservas, pero siguieron con el mismo libreto como si fuera una final. Quilmes resistió su liderazgo con De La Fuente a la vanguardia, Central no mermó en su lucha con Reynoso como abanderado.

El local tenía más caudal de juego, la visita cuando no podía defender cortaba con falta y la línea no fue un campo que a Quilmes le quede cómodo, ya que encestó un 50% y eso no le permitió despegar y fue el argumento que tuvo Central para mantenerse a la expectativa hasta el final.

Y el cierre fue quizás el pico más alto de todas las emociones que se vivieron en Mar del Plata, con la expulsión del entrenador visitante por excederse en reclamos y el dueño de casa dilapidando simples; llegaron a los últimos 34 segundos 66 a 64 luego de un terrible triple de Pérez para Central.

Luna fue cortado con falta y anotó los dos cuando Quilmes más lo necesitaba, en la vuelta Siboldi también recibió foul pero anotó uno de los dos. A la salida De Le Fuente fue a la línea, erró los dos pero en la contra Entrerriana, Juane recuperó la pelota, anotó la bandeja, sacó la falta y con el adicional sentenció la historia para que todo Quilmes disfrute del triunfo más festejado del año sobre el puntero de la conferencia sur. Fue victoria marplatense 73 a 65.