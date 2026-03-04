Encontraron restos biológicos en el Volcadero Municipal de Paraná

(Foto: Reporte 100.7)
Un hallazgo sacudió la tarde del martes en el volcadero municipal, ubicado en inmediaciones del barrio San Martín de Paraná. Personas que trabajan en la recolección de cartón, plástico y otros materiales reciclables encontraron una bolsa con restos biológicos que serían compatibles con un feto.
Según la información que difundió Reporte 100.7, el hallazgo fue inmediatamente comunicado a la Policía, que desplegó un operativo en la zona. Intervino personal de la Comisaría Quinta, con apoyo de la Comisaría 16, además de efectivos de la Policía Científica y el médico policial. Se realizaron las primeras pericias y el levantamiento de los restos para su análisis.
La investigación busca ahora determinar el origen de los materiales y establecer cómo llegaron hasta el volcadero. La Justicia deberá definir si se trata de residuos patológicos descartados irregularmente desde algún centro de salud o si existe otro tipo de responsabilidad penal.