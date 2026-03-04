Rosario del Tala celebrará la 2º Fiesta Zonal del Mate y los Artesanos de la Madera

La ciudad de Rosario del Tala será sede este sábado 7 de marzo de la 2º Fiesta Zonal del Mate y los Artesanos de la Madera, una propuesta organizada para convocar a vecinos y público en general en una jornada que reunirá música en vivo, danzas, feria de emprendedores y gastronomía regional. El encuentro se desarrollará en el Predio Multieventos, con apertura de puertas prevista para las 15 y espectáculos desde las 21.

La programación artística comenzará por la tarde con actividades en el predio y tendrá su punto más convocante a partir de que se inicien los shows en vivo sobre el escenario principal. Entre los números anunciados se encuentra el grupo La Nueva Luna, Sentimiento Campero, Los Ángeles y su Ritmo Bien Campero, El Facha y David, Alma Montielera y Catalina Garea. También formará parte de la propuesta artística Habibi Escuela de Danzas Árabes, con un segmento coreográfico dentro de la noche.

Uno de los atractivos de la celebración será la feria de emprendedores y artesanos, con especial protagonismo de quienes trabajan la madera, en sintonía con el nombre de la fiesta. El predio contará con stands destinados a la exhibición y venta de productos elaborados de manera artesanal, y con un sector gastronómico con distintas propuestas para el público.

En cuanto a las condiciones de ingreso, se informó que el valor de las entradas anticipadas será de $3.000, mientras que el precio general en puerta será de $4.000. Los menores de 12 años podrán ingresar sin costo.

El público podrá acceder al predio con sillones para mayor comodidad durante la jornada, aunque estará prohibido el ingreso con conservadoras.