Azcué anunció un incremento “histórico” del presupuesto para obras y la incoporación de la IA al municipio

En la apertura del período de sesiones ordinarias, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, trazó una hoja de ruta centrada en la transformación de la infraestructura urbana y la eficiencia administrativa. Con la mirada puesta “en el año 2031”, el mandatario anunció un incremento “histórico” en el presupuesto para obras con "recursos propios" y la incorporación de inteligencia artificial en la gestión municipal.

El anuncio más destacado fue el lanzamiento del Plan de Infraestructura y Desarrollo "Hacia el Bicentenario". Azcué confirmó que para este 2026 se destinará el 20% del presupuesto municipal a trabajos de infraestructura, lo que representa más del doble de lo invertido en 2025 (6%). La meta a largo plazo -dijo- es alcanzar una inversión sostenida del 35% para el año 2031.

Dentro de este esquema, el municipio busca ganar autonomía operativa mediante:

• Nueva Planta Asfáltica: Una inversión de 2.700 millones de pesos que permitirá reducir los costos de pavimentación en un 44%.

• Fabricación de Adoquines: Se planea producir 5.000 unidades diarias para ejecutar unas 48 cuadras por año a un bajo costo.

• Obras estratégicas: Se mencionaron la repavimentación de arterias como calle Doctor Sauré y Ricardo Rojas, la reconstrucción del Canal de Salto Uruguayo y la finalización de los desagües cloacales en el Barrio Golf.Modernización e Inteligencia Artificial

En materia de gestión, Azcué anunció que Concordia fue seleccionada para integrar la Coalición de Ciudades para la Inteligencia Artificial. El intendente explicó que este paso busca simplificar trámites, mejorar la respuesta a reclamos y transparentar la administración mediante el uso de tecnología avanzada. Asimismo, la ciudad será sede de la 20ª Jornada de Infraestructura de Datos Espaciales (IDERA) en julio de este año.Reformas administrativas y desarrollo productivo

En un tramo crítico de su discurso, Azcué anunció el envío de un proyecto para disolver el Instituto de Viviendas y Tierras (INVyTAM). Sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas con el objetivo de unificar sistemas contables, eliminar superposiciones y mejorar la eficiencia en el uso de recursos destinados al hábitat.

Al momento de anunciar la desaparición del INVyTAM, levantó la vista del papel, e improvisó unas palabras para cuestionar con severidad al anterior gobierno municipal, al que atribuyó haber llevado a la gente a vivir a lugares sin servicios, hacinados y sepultados en la indigencia. Aunque no dio nombres, pareció aludir a la reciente propuesta de Álvaro Sierra y Pablo Lapiduz para disolver el INVyTAM, acusándolos de sinvergüenzas. Y remató con una cita del Martín Fierro: "si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar"

En cuanto al desarrollo económico, se destacaron dos avances clave:

1. Energía: La entrega del proyecto de la Estación Transformadora Sur para potenciar el Parque Industrial.

2. Logística: El avance en los estudios de viabilidad para un puerto de barcazas y un centro logístico, con la posibilidad de financiamiento del BID este mismo año. Además, se confirmó el dragado del Paso San Francisco para mejorar la navegabilidad del río Uruguay.El discurso, en detalle

Este martes por la noche, el Intendente de Concordia Dr. Francisco Azcué, acompañado por la Viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza, dejó inaugurado el período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Ante concejales, integrantes del Gabinete Municipal, legisladores provinciales, representantes de distintas instituciones y público en general, realizó un repaso de las acciones de gobierno desarrolladas durante el 2025 y anunció las políticas públicas a alcanzar en el presente año. El mensaje duró casi una hora y media.

“Podríamos haber elegido el camino ancho, fácil, cómodo. Como gobierno elegimos el estrecho, exigente, cuesta arriba, donde hay que caminar con esfuerzo, convicción y responsabilidad, el de la planificación a largo plazo, el del esfuerzo compartido, el de las decisiones responsables, el de pensar en el futuro de Concordia y no solo en el hoy. Ese camino fue el de ordenar las cuentas, ser austeros, cuidar cada peso para poder invertirlo estratégicamente donde más se necesita” afirmó Azcué.

Durante el año pasado se tuvo que gobernar en un contexto económico complejo, “con inflación, recursos condicionados y una fuerte dependencia de transferencias provinciales y nacionales. Cuando analizamos los ingresos del Municipio, no hubo márgenes ni atajos financieros pero esa obsesión por el orden, la austeridad, el control y la eficiencia en el gasto es lo que nos ha permitió ser el único municipio de Entre Ríos y uno de los pocos del país, teniendo menores ingresos de los últimos 40 años, incluido el 2020 año de pandemia, que puede hoy estar ejecutando y proyectando a futuro el plan de infraestructura y desarrollo más ambicioso de la historia de la ciudad, con fondos propios”.

El orden, la planificación, el control y la eficiencia en el gasto “es lo que nos permite poder hoy profundizar nuestra propuesta de crecimiento con este Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario”.

MODERNIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA

En cuanto a los objetivos logrados durante el 2025, el Presidente Municipal recalcó que “uno de los cambios profundos y estructurales que iniciamos fue modernizar, transparentar y hacer más eficiente la administración pública, lográndose a través de una lógica de gobierno basada en datos, con planificación y evaluación” lo que permitió mejorar la asignación de recursos, optimizar procesos, detectar oportunidades de mejora, “y fundamentar las decisiones de política pública”.

También “hemos obtenido una cooperación técnica de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), a través del Observatorio Social, que nos permite fortalecer y profesionalizar la gestión a través de la metodología de presupuesto por programas y resultados, generando el compromiso de planificar y diseñar un anteproyecto de revitalización de la zona noroeste de Concordia para gestionar financiamiento”.

Durante el año anterior se consolidó el proceso de diseño e implementación del Sistema de Compras GESCOM, como herramienta clave para la modernización de las compras públicas municipales y se reconoció al personal municipal como principal activo “por eso impulsamos una política sostenida de capacitación y fortalecimiento institucional, orientada a mejorar las competencias del personal y la calidad del servicio público”.

MEDIDAS TRIBUTARIAS

Entre las principales medidas tomadas el año anterior está la nueva ordenanza tributaria, que se encuentra vigente desde enero de 2026 “con medidas concretas para acompañar a los comercios, las industrias locales y toda la cadena productiva de Concordia, especialmente en los sectores vinculados a la producción y venta de alimentos, la obra pública y la provisión de materiales para la construcción” sostuvo Azcué.

En cuanto a la simplificación de trámites, el Intendente adelantó que en los próximos días enviará un proyecto al Concejo para una nueva ordenanza de procedimiento administrativo, ya que la anterior es de la década del '70, incorporando el expediente digital y lograr que todos los trámites sean más rápidos y sencillos, acordes a los tiempos actuales.

SEGURIDAD

En materia de seguridad y en un trabajo conjunto con la Policía de Entre Ríos, se creó el Centro de Monitoreo Municipal que permite cuidar los espacios públicos; se instalaron lectores de patentes en los accesos a la ciudad y se trabajó de manera coordinada con los vecinos en la instalación de cámaras y alarmas comunitarias. A esto hay que sumarle los trabajos de mejoras de iluminación en más de 100 calles de la ciudad.

Además se lograron desarticular la usurpación de más de 200 terrenos municipales o de dominio público y se continuó con la política activa de erradicación de la tracción a sangre, logrando que más de 100 equinos fueran dados en adopción. “Y vamos a dar un paso más: enviaremos al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para eliminar la tracción a sangre en toda la ciudad” adelantó Azcué.

BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO Y SALUD

En cuanto a transporte, “lo que fue un hito para la ciudad es la implementación del boleto estudiantil gratuito para alumnos del nivel primario y secundario como también el Boleto Concordiense, con una reducción del 30% para los residentes de la ciudad” especificó el intendente.

Otro objetivo conseguido en el 2025 fue extender la atención en los centros de Salud de Villa Adela, Los Pájaros y Nebel, con servicio nocturno y guardias extendidas a lo que hay sumar un gran paso en la modernización con implementación de la historia clínica electrónica.

EDUCACIÓN, PRODUCCIÓN Y TURISMO

Mediante la implementación de distintos programas educativos, más de 400 niños recibieron acompañamiento pedagógico; más de 100 jóvenes y adultos fueron alfabetizados como también 250 agentes municipales pudieron culminar sus estudios. En este sentido hay que remarcar que más de 300 personas asistieron a las capacitaciones laborales desarrolladas de manera conjunta con diferentes instituciones, entre otras acciones.

En lo que respecta a la producción, el año pasado se llevó adelante la primer edición del Concordia Produce, que se repetirá este 2026; la Ronda de Negocios; además de haberse firmado convenios con productores, universidades, cámaras empresariales, fundaciones y municipios vecinos, fortaleciendo sectores estratégicos como la citricultura, la foresto-industria, la carpintería, la apicultura, la piscicultura y la agroecología urbana.

El estudio de viabilidad técnica, ambiental, normativa y económica para el desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas, Parque Industrial y Puerto Fluvial de Barcazas ya tiene un informe preliminar positivo “lo que permitirá obtener un crédito del BID para financiar la obra este año”.

Otro logro importante fue la puesta en funcionamiento del Aeropuerto, permitiendo la llegada de vuelos comerciales, privados y sanitarios, fortaleciendo la conectividad de la región con el resto del país.

El turismo continuó el Programa Concorpass, se consolidó la presencia del destino en los principales eventos como la FIT, además de haberse avanzado en el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025–2030, con participación ciudadana, respaldo académico y una mirada de largo plazo basada en innovación, accesibilidad y sustentabilidad. En 2025, Concordia registró 96 eventos, con un crecimiento del 31% respecto al año anterior, y volvió a ubicarse entre las diez principales ciudades del país en turismo de reuniones.

CONCORDIA SEDE DE LAS JORNADAS IDERA 2026

Para este 2026, el intendente Azcué confirmó que Concordia fue elegida para organizar las XX Jornadas de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina IDERA 2026.Por primera vez, estas jornadas van a ser organizadas por un gobierno local y no por una capital de provincia. Entre el 1 y el 3 de julio vendrán referentes en la materia de todo el país y con expositores confirmados de toda Latinoamérica.

“Será una enorme oportunidad para seguir posicionándonos y creciendo en conocimiento para volcarlos en proyectos estratégicos y estructurales que tenemos para nuestra ciudad” sostuvo.

INVYTAM

Además Azcué anunció que “vamos a enviar al Concejo Deliberante el proyecto de disolución del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal, integrando sus funciones a la estructura central bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas. Vamos a centralizar la conducción, unificar los sistemas contables y financieros, y crear una Comisión Transitoria de Liquidación y Transferencia para garantizar inventario, cierre ordenado y rendición ante los organismos de control, y aseguramos que cada recurso destinado a hábitat y regularización dominial esté bajo un mismo sistema de administración y control”.

PLAN DE INFRAESTRUCTURA HACIA EL BICENTENARIO

Durante el 2025 comenzó a implementarse un importante plan de infraestructura, con obras ejecutadas con fondos propios que permitieron la pavimentación de calles Paula Albarracín; Juventud Unida en Benito Legerén y Dr. Sauré.

“El Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario está pensado más allá de una gestión y con una mirada estructural y a largo plazo. Infraestructura para crecer, que nos permita tener calles más transitables, mejor conectividad, que mejore y llegue a la mayoría de los barrios pero también, obras hidráulicas pensadas para que la ciudad esté preparada ante eventualidades y obras hídricas para lograr llevar agua potable y cloacas para los barrios que hoy todavía no tienen”.

El plan contempla intervenciones que cambiarán la ciudad, mejoras en plazas y espacios públicos y también, propone obras para la producción como es el proyecto del Centro de Logística y Puerto de Barcazas. “Para ello destinaremos este año el 20 % del presupuesto a obras públicas, priorizando infraestructura, pavimento, saneamiento y espacios públicos, teniendo prevista una inversión de alrededor de $20.000 millones de pesos”.

Además Azcué anunció que “como parte de este ambicioso plan vamos a dar un paso estructural en materia de obra pública, incorporando una nueva planta asfáltica municipal con capacidad adecuada para garantizar calidad, eficiencia y cumplimiento ambiental y proyectamos poner en marcha el sistema de fabricación municipal de adoquines, que permitirá producir hasta 5.000 unidades diarias y ejecutar aproximadamente 48 cuadras por año”.

Este plan de infraestructura contempla también el desarrollo humano “y para eso vamos a proponer programas que permitan fortalecer a las personas a través de la formación y capacitación para pasar de un modelo centrado en el asistencialismo a uno que pone a las personas como protagonistas de su propio proyecto de vida” generando políticas públicas en Desarrollo Humano y Educación; Hábitat, Infraestructura y Ambiente; Inclusión Laboral y Productividad y Fortalecimiento Institucional.

CUMPLIENDO CON LA PALABRA

“Desde el primer día dijimos que no veníamos a improvisar. Veníamos a poner orden. A hacer de la política una herramienta al servicio de la gente y no de intereses particulares. Vinimos a terminar con los privilegios de unos pocos para pensar en los intereses de todos los concordienses. Al comenzar nuestro tercer año de gestión, podemos decir con tranquilidad: estamos cumpliendo con esa palabra, a pesar del peor contexto histórico que le ha tocado atravesar a los municipios locales”.

Por último Azcué subrayó: “En pocos años Concordia cumplirá 200 años y yo quiero que ese día podamos mirar atrás y decir: lo hicimos juntos”.

Fuente: El Entre Ríos y Municipalidad de Concordia