Procesaron con prisión preventiva al detenido con 1.345 kilos de marihuana en La Paz

El juez Federal de Paraná, Leandro Ríos, dictó el procesamiento con prisión preventiva para César Leonel Ramírez, un albañil de 34 años que había sido detenido el 13 de febrero con un cargamento millonario de droga en la localidad de La Paz.

Ramírez fue arrestado aquella noche, alrededor de las 22, con un total de 1.345 kilos de marihuana. El operativo ocurrió en el “Camino del Borello”, cerca de la intersección con la ruta nacional 12, donde personal de la Policía de Entre Ríos interceptó un vehículo Citroën Jumper blanco que tenía pedido de secuestro desde diciembre de 2025.

La droga estaba acondicionada en 61 bultos que contenían en total 1.716 “ladrillos”. Además del cargamento principal, en el procedimiento se incautaron pequeñas cantidades de cocaína y de marihuana dentro de una mochila. Ramírez no actuaba solo: se determinó que iba acompañado por otros dos sujetos que lograron darse a la fuga y cuya identidad aún se desconoce.

El testimonio del oficial

El oficial Maximiliano Osmar Quartino relató ante la Justicia que la intervención comenzó tras un aviso telefónico que alertaba sobre dos vehículos sospechosos (una camioneta gris y una trafic blanca) que salían de la zona de Paraje Ombú, un área donde no es frecuente ver rodados desconocidos.

Quartino detalló que, tras cruzarse con la trafic blanca en la ruta provincial N° 1, iniciaron una persecución con balizas y sirenas, a la cual el conductor hizo caso omiso. El oficial describió el momento crítico en el que, debido a la inestabilidad del terreno embarrado en el Camino del Borello, tres hombres descendieron del vehículo en marcha y escaparon a pie hacia un campo lindero del Jockey Club.

En su relato, el testigo destacó que, durante la huida peatonal, los sospechosos perdieron diversas pertenencias junto a un alambrado, incluyendo una mochila azul, una gorra, un teléfono celular, un envase de cerveza y dos pares y medio de zapatillas. Al regresar al vehículo abandonado, el oficial pudo observar a simple vista los bultos verdes que contenían la droga en la parte trasera.

El magistrado decidió que Ramírez permanezca alojado en la Unidad Penal N° 1, considerando que existe un claro peligro de fuga. Esta conclusión se basó en que el imputado ya intentó escapar al momento del procedimiento y en que no cuenta con arraigo suficiente para neutralizar la amenaza de una pena que podría oscilar entre los 6 y 20 años de prisión. La calificación legal del hecho es transporte de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas.