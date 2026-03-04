Inscripciones abiertas al taller de comedia y stand up

El Centro Cultural Juan L. Ortiz abrirá en marzo un Taller de Comedia Stand Up destinado a personas con o sin experiencia, que se dictará los miércoles de 18 a 20 durante cuatro meses, hasta junio inclusive, en la sede ubicada en Bulevar Racedo 250. La propuesta está orientada tanto a quienes deseen iniciarse en el género como a actores, comediantes, animadores, locutores y otros profesionales interesados en desarrollar una rutina propia o incorporar herramientas humorísticas a su práctica laboral. El curso prevé una muestra final abierta, en la que los participantes podrán presentar el material trabajado a lo largo del proceso formativo.

La convocatoria apunta al género del stand up, una modalidad de comedia basada en la exposición directa del comediante frente al público, con textos propios y una construcción escénica centrada en la palabra y la presencia.

El contenido del taller estará organizado en tres ejes principales. Por un lado, se abordará el género en sí mismo, con una introducción teórica sobre qué es la comedia stand up, sus características, su estructura y su desarrollo histórico. En segundo término, se trabajarán técnicas de creatividad y escritura humorística, con preguntas orientadoras como cómo se construye un chiste, de qué manera se elabora una premisa y cómo se transforma una experiencia cotidiana en material escénico. Finalmente, el programa incluirá un módulo dedicado a la interpretación, poniendo el foco en el cuerpo del comediante, el manejo del espacio y la relación con el público.

Desde la organización señalaron que el taller también puede resultar de interés para quienes ya se desempeñan en ámbitos vinculados a la comunicación o la escena, y buscan sumar recursos humorísticos aplicables a distintos contextos, ya sea en presentaciones públicas, conducción de eventos o producciones artísticas. La dinámica semanal permitirá que cada participante desarrolle progresivamente su propio texto, lo ponga en práctica frente al grupo y reciba devoluciones que contribuyan al ajuste del material.

Como cierre del proceso formativo, se realizará una muestra final en la que los participantes podrán presentar sus rutinas en un formato de espectáculo. Esta instancia busca dar con una experiencia concreta y directa con el escenario, para compartir con público el trabajo realizado durante los cuatro meses de cursado.

Para obtener más información o concretar la inscripción, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 343 4711428 o 343 5336779.