Destrucción de Glaciares: repudio público a la posición del Gobierno de Entre Ríos en la reunión del COFEMA

Debemos repudiar públicamente la posición del Gobierno de Entre Ríos en la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), donde se debatió el proyecto de ley de destrucción de los glaciares.

La posición adoptada por la representación del gobierno provincial, apoyando la iniciativa de Javier Milei, viola flagrantemente normas constitucionales, pero muy particularmente los mandatos de la propia Constitución de Entre Ríos, que consagra como derecho humano el acceso al agua saludable, la protección de los ríos y sus sistemas de humedales.

El Artículo 85 de Constitución Provincial ordena: “… El agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua disponibilidad del recurso. El servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a excepción del que presten las cooperativas y consorcios vecinales en forma individual o conjunta con el Estado provincial, los municipios, las comunas, los entes autárquicos y descentralizados, las empresas y sociedades del Estado. Los usuarios tendrán participación necesaria en la gestión. La Provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes. Tendrá a su cargo la gestión y uso sustentable de las mismas, y de los sistemas de humedales, que se declaran libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados”.

Reiteramos los fundamentos que se resumen en la Carta Pública de la Comunidad Jurídica especializada en Derecho Constitucional y Ambiental, que exponemos frente al pueblo de nuestra Provincia y los Diputados Nacionales por Entre Ríos, que tendrán ahora la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias no solo nacionales, también Sudamericana y Global, atento la relevancia que en el escenario de crisis ambiental como climática, así nos convoca al ejercicio irrenunciable del derecho y deber de protección del sistema de Glaciares y sus ecosistemas vinculados y dependientes, como los son la gran mayoría de las cuencas del Cono Sur y de nuestros territorios en el país.

(*) Miembro Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas / Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE)