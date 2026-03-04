Vecinos de calle Gobernador Crespo acumulan más de una década de reclamos sin respuesta por obras básicas

Un reclamo que lleva más de diez años volvió a quedar expuesto en la última cuadra de Gobernador Manuel Crespo, en la zona de la Vecinal Parque del Río de Paraná. Vecinos del sector aseguran haber realizado numerosas presentaciones ante la Municipalidad de Paraná sin obtener una solución integral a problemas estructurales vinculados a infraestructura vial, alumbrado público y delimitación del espacio público.

La documentación recopilada por los frentistas —obrante en el compilado de actuaciones administrativas y notas presentadas ante distintas reparticiones municipales— muestra un derrotero de expedientes que, según sostienen, “pasan de oficina en oficina” sin resolución efectiva.

Cabe explicar que la cuadra es casi la única que aún conserva estas características ya que las manzanas aledañas han contado con innumerables obras de infraestructura en el marco del crecimiento exponencial del barrio. Lo que originalmente fue una zona de quintas hoy en día es un barrio habitado por miles de vecinos ya enmarcados dentro de lo que es el casco urbano de la ciudad.

Una calle sin consolidar y obras que agravaron el problema

El eje central del conflicto es la falta de adecuación de la calzada. La cuadra, ubicada entre Los Robles e Ingeniero Jozami, presenta un ancho que —según describen los vecinos— no permite la circulación simultánea de dos vehículos y carece de canaletas formales para el correcto escurrimiento del agua.

En días de lluvia, el sector se vuelve intransitable.

A ello se suma una intervención municipal realizada años atrás para sustituir un caño subterráneo. Según relatan, la obra implicó la rotura del camino y la generación de un terraplén que nunca fue retirado completamente, además de restos de cañería y material vegetal que habrían quedado en el lugar.

En posteriores intentos de intervención, aseguran que se buscó “aplanar la arcilla”, una solución que —según los frentistas— empeora la situación, ya que ante la primera precipitación el suelo vuelve a convertirse en barro.

Alumbrado público y seguridad

Otro de los reclamos reiterados refiere al alumbrado público. Una vecina indicó que permaneció cuatro años sin funcionamiento de la luminaria ubicada frente a su vivienda. Si bien el artefacto fue reemplazado recientemente, volvió a presentar fallas pocos meses después.

La falta de iluminación impacta directamente en la seguridad. Los vecinos mencionan hechos de vandalismo, quema de árboles, daños a cámaras y farolas, presencia de cazadores furtivos y circulación nocturna favorecida por la oscuridad del lugar.

“El lugar es muy bello, pero muy abandonado”, sintetizan.

La línea de edificación, un punto técnico sin resolver

Entre las solicitudes formales aparece un planteo técnico clave: la determinación de la línea de edificación, es decir, el límite preciso entre el espacio público y las propiedades privadas.

Esa definición resulta indispensable para planificar obras estructurales, ampliar la traza vial y permitir el tendido ordenado de servicios como energía eléctrica, gas y eventualmente cloacas.

Sin esa delimitación, advierten, cualquier intervención queda condicionada y sujeta a conflictos posteriores.

Diez años de expedientes y reclamos formales

El material documental da cuenta de múltiples presentaciones realizadas en la última década, con pases internos entre distintas áreas municipales. Según los vecinos, en varias oportunidades se dejó constancia administrativa de que determinados trabajos “ya se habían efectivizado”, algo que —afirman— no se corresponde con la realidad actual del lugar.

También cuestionan la falta de instancias de diálogo colectivo y señalan que las comunicaciones se realizan de manera individual.

Incluso expresaron su disposición a participar económicamente en eventuales obras, siempre que exista una planificación formal y un compromiso institucional claro.

Un problema estructural en zonas periurbanas

El caso expone una problemática recurrente en sectores que combinan características urbanas y periurbanas: infraestructura incompleta, mantenimiento irregular y demoras administrativas prolongadas.

Mientras tanto, cada jornada de lluvia reactualiza el conflicto en Gobernador Crespo y vuelve a poner en evidencia un reclamo que, según los propios vecinos, lleva más de una década sin solución integral.

Desde este medio se solicitó información oficial sobre el estado actual de los expedientes y las posibles intervenciones previstas para el sector. Hasta el momento los vecinos no han obtenido respuesta.