Piden informes al Gobierno sobre el "debilitamiento" en la estructura de seguridad en el deprtamento Uruguay

El senador provincial Martín Oliva (FdT-Uruguay), advirtió sobre el progresivo debilitamiento de la estructura de seguridad en Concepción del Uruguay, y solicitó al Gobierno provincial mayor acompañamiento en recursos humanos, infraestructura y planificación estratégica.

El legislador presentó un pedido de informes sobre la no apertura de la inscripción 2026 de la Licenciatura en Seguridad Pública que dicta la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en esa ciudad, y que “constituye un retroceso en la formación y profesionalización de la fuerza policial”.

Las declaraciones de Oliva dan en el marco de lo expuesto por el intendente José Eduardo Lauritto durante la apertura de sesiones ordinarias, en la que detalló la situación del departamento Uruguay en materia de seguridad ciudadana.

Según se informó, mientras la fuerza policial de la provincia creció en términos generales, Concepción del Uruguay evidencia una merma en su plantel. En materia de infraestructura policial, también se observa una marcada desigualdad territorial.

Paraná cuenta con 17 comisarías; Concordia con 10; Gualeguaychú con 9; mientras que Concepción del Uruguay dispone de una Jefatura Departamental, apenas 4 comisarías y 1 destacamento. En este contexto, continúa pendiente la construcción de la Comisaría 5ª, considerada una necesidad estratégica para la ciudad. El municipio ya cedió dos predios con ese fin. Sin embargo, la obra aún no ha sido iniciada.

Asimismo, se confirmó que en 2026 no se abrió la inscripción para la Licenciatura en Seguridad Pública en la sede Concepción del Uruguay, carrera que se dicta desde 2011 a partir de un convenio entre la Uader y la Policía de Entre Ríos, destinada exclusivamente a oficiales egresados de la Escuela Superior.

Este ciclo de complementación curricular, obligatorio para quienes aspiran a grados superiores, no solo otorgaba título universitario de grado, sino que permitía que entre 50 y 55 oficiales recientemente graduados desarrollaran pasantías en la ciudad mientras cursaban sus estudios, fortaleciendo la presencia policial en territorio.

Ante esta situación, el senador Oliva presentó un Pedido de Informes ante el Poder Ejecutivo provincial a fin de que se expliquen oficialmente los motivos por los cuales no se abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2026.

Se advirtió también un proceso de debilitamiento sostenido de las capacidades de fuerzas de seguridad en la ciudad en los últimos años, mencionando como referencia el fortalecimiento de Gendarmería Nacional en Gualeguaychú y de Prefectura Naval Argentina en Concordia, mientras que en Concepción del Uruguay no se registran avances equivalentes.

“Cuando disminuyen efectivos, se postergan obras necesarias, se evidencia una brecha en infraestructura respecto de otras ciudades y se interrumpe la formación universitaria de los oficiales, estamos frente a señales que no pueden minimizarse. La seguridad requiere decisiones estructurales, planificación a largo plazo y presencia efectiva del Estado provincial”, sostuvo Oliva.

Finalmente, el legislador reiteró su compromiso de continuar impulsando gestiones institucionales para que Concepción del Uruguay reciba el acompañamiento acorde a su importancia estratégica dentro de la provincia.