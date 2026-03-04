Adrián Bruffal, y el presente deportivo, administrativo e institucional de Patronato

En relación al comienzo de la temporada, el titular fue concreto en el comienzo: “Jugamos dos partidos de visitante, sumamos dos unidades, y perdimos de local, la verdad es que esto es un torneo largo y estamos tranquilos en este sentido”.

A lo que agregó: “Hay que tener en cuenta que es un equipo nuevo, acompañado por los chicos del club. Creo que falta conocimiento, no es preocupante en función que tenemos un muy buen plantel y un excelente entrenador. No estoy para nada preocupado por este momento de Patronato, con el correr del partido se sentarán los muchachos y vamos a hacer un gran torneo”.

En relación a la actividad institucional, Bruffal destacó: “Estamos recuperando la masa societaria que se alejó del club en su momento, lo hicimos con un sistema destinado a la administración con una aplicación con la que el socio puede hacer todo. Eso nos dio agilidad”.

Enseguida el directivo resaltó: “Pasamos los 4.000 socios, con una cuota mensual de 23.000 pesos”. Y comparó: “En su mejor momento la cantidad de socios estaba arriba de los 7.000 socios y cuando asumimos teníamos 1.700 socios”.

Y subrayó: “La idea es recuperar esa cantidad de hinchas que tenemos en su momento”.

En otro tramo de la entrevista, Adrián Bruffal se refirió a los ingresos para el club a través de recitales. “Hay fechas confirmadas, pero no se pueden dar a conocer porque lo hará la propia banda”.

