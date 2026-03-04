Frigerio y funcionarios presentarán a los gremios el proyecto de reforma previsional

Este miércoles a las 10 en el Mirador Tec en Paraná el gobernador Rogelio Frigerio y funcionarios presentarán el proyecto de reforma previsional a los sindicatos de trabajadores estatales de distintos estamentos y poderes del Estado. El presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, anticipó que habrá cambios relacionados con la edad y con el cálculo del 82 por ciento móvil.

“El Gobierno va a decir: esto es lo que queremos hacer. Estas son las ideas sobre las que estamos trabajando, para que cada uno se sienta libre de arrimar propuestas”, adelantó el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

-¿Se reforma la ley? ¿O se cambia la ley?

-Se reforma la Ley 8.732, porque cambiar la ley es complicado. La Ley 8.732 es la que rige la institucionalidad del organismo, la fundación, la parte institucional. Cambiar la ley o derogarla es más complicado porque no tiene sentido generar una nueva ley para el organismo.

-¿Cambia la edad para acceder al beneficio jubilatorio?

-Creo que es prudente hablar de una gradualidad. No se van a afectar los derechos adquiridos. A nadie que le falten menos de 10 años se le va a cambiar el plan de vida. Lo que pensamos es en una gradualidad, pero tenemos que terminar de consensuarla para llegar a edades más estándares con el resto de los sistemas.

-¿Y cuáles serían esas edades? ¿Se piensa compatibilizar con el sistema de Anses?

-Probablemente sí, es una de las alternativas. Estamos hablando del régimen general, no de los regímenes especiales. Las edades, aparte, tienen una combinación en nuestro sistema que tiene que ver con los años de aporte y eso es también en lo que hay que hacer hincapié porque nuestro sistema se financia con aportes y tenemos un promedio de aportes en general de todos los beneficios que es el que podemos mejorar sin afectar el derecho de la gente a jubilarse, un poco lo que está incluido en la actual ley, ¿no es cierto?, de que vos por ahí sin tocar la edad en un régimen especial podés acceder al beneficio pero tenés que tener cumplimentado una X cantidad de años de aporte. Necesitamos en eso una igualdad: que todos los beneficios cumplimenten una base de aportes.

-Hoy está en 57 años la edad para jubilarse para las mujeres, y en 62 para los varones. La idea es equiparar con el régimen de Anses, 60 y 65 años.

-La idea es, a futuro, compatibilizar.

-¿Y qué pasa con el 82% móvil?

-La movilidad que implica el 82% sobre el bruto. Eso es el haber inicial. El tema es cómo se calcula ese 82%. Cuando uno se jubila deja de aportar, pero percibe los incrementos y los adicionales que recibe el activo. Todos los incrementos y beneficios que se producen en el escalafón para el activo también llegan al jubilado. Uno de los grandes problemas distorsivos que tiene nuestra ley son todos esos códigos que se van generando, que tienen que ver con situaciones actuales, que la ley hoy te exige trasladarlo a gente que ya está jubilada. Ese código o ese adicional no existía cuando la persona jubilada estaba en actividad y por lo tanto no aportó, pero igual hay que pagárselo. Eso es lo que exige la ley, pero el sistema ya no lo soporta. Más allá del límite que considere cada gremio de si esté o no en conquistas del pasado, la preocupación es porque el sistema sea sostenible. Insisto en este punto: no se tocan derechos adquiridos, no es confiscatorio, no es una emergencia, pero hace falta que seamos realistas.

-Hay o había un beneficio del 85% móvil en el caso del trabajador que agregue más años de actividad luego de alcanzar la edad para jubilarse. ¿Eso se mantiene?

-Eso era un beneficio que existía para todos los sectores, y se le sacó a los docentes. Era para todos en su momento y hoy lo tienen todos menos los docentes. Eso se pide derogar. Ya nos está costando defender el 82%, imagínate el 85%. Hay 5.400 personas que cobran ese 85%. Pero todo suma.

-¿Cómo es la relación entre activos y jubilados?

-Actualmente, hay 120 mil activos, con muchas suplencias como es el caso de docentes y salud, pero básicamente podríamos hablar de 120.000 aportantes activos. Acá están incluidos los casi 20.000 empleados de municipios. Y tenemos 66.500 jubilados. Eso es insostenible. Y esa relación se va a deteriorar más porque no se prevé que ingrese la misma cantidad de gente que estaba ingresando al Estado por sustitución y la gente jubilada cada vez vive más. Entonces, hay que ser realistas.