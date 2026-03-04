El dirigente paranaense Nicolás Mathieu asumió como secretario de Hacienda en Victoria

El ex precandidato a intendente de Paraná y ex funcionario Nicolás Mathieu asumió este miércoles como secretario de Hacienda de la Municipalidad de Victoria. De profesión contador, el dirigente peronista venía de desempeñarse en el equipo de trabajo de la intendenta Rosario Romero.

Fue Romero quien dio a conocer la novedad a través de sus redes sociales. “Felicitaciones a Nicolás Mathieu por su designación, acompañando a la intendenta Isa Castagnino”, expresó la presidenta municipal de la capital provincial.

“En Paraná, Mathieu fue parte fundamental del equipo de gestión, desempeñándose en distintas funciones con compromiso y profesionalismo”, indicó Romero, quien le deseó “éxito en la tarea de seguir fortaleciendo los gobiernos locales”.

Luego de ser precandidato a intendente de Paraná y competir en las PASO de 2023, Mathieu se sumó al equipo de Romero como coordinador de Gestión Presupuestaria en la Secretaría de Hacienda.

Mathieu tiene 37 años y, entre otros cargos, antes se desempeñó como secretario de Juventud de la provincia, secretario de Desarrollo Social de Paraná durante la gestión de Adán Bahl y delegado provincial del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa) cuando estuvo al frente del ex intendente de Concordia y actual diputado provincial Enrique Cresto (PJ).

También fue presidente de la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER) y vicepresidente del Instituto Becario provincial y se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y en la Universidad Autónona de Entre Ríos (Uader).

En Victoria, Mathieu se sumará al gabinete de Castagnino -enrolada en el sector que lidera la ex vicegobernador y actual presidenta del bloque de diputados del PJ, Laura Stratta- en reemplazo de Pablo Retamal. Su designación se concretó mediante el decreto 178/2026.