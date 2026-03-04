Se encontró un borrador del "acuerdo confidencial" con la firma de Javier Milei con desarrolladores de $Libra

Después de un poco más de un año de investigación, el Ministerio Público Fiscal encontró el borrador de un acuerdo que habría firmado Javier Milei con Hayden Davis en la Casa Rosada, dos semanas antes de que el presidente usara su investidura para promocionar el token cripto $LIBRA, que luego borró. La maniobra presentó múltiples denuncias, que incluyen estafa, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

La información fue recuperada a través del peritaje del celular de Mauricio Novelli, un desarrollador argentino que es señalado como uno de los impulsores del token $LIBRA. Fue él quien habría tenidio llegada directa al entorno de Milei para facilitarle la realización del posteo de promoción en sus redes sociales.

Según una investigación realizada por el diario La Nación, tanto Davis, Novelli, como los otros desarrolladores argentinos involucrados, Terrones Godoy y Morales, buscaban "monetizar la imagen presidencial".

El 30 de enero, Milei se reunió con Davis en la Casa de Gobierno, momento en que el estadounidense le transfirió un primer pago de USD 499.999. Poco menos de una hora después, Milei recibió una segunda transferencia por un monto similar. Al final del día, Davis le transfirió USD 3,9 millones a Novelli y Terrones Godoy.

Tras conocerse el borrador del acuerdo y el detalle de los movimientos económicos, el fiscal Taiano pidió un informe a la Casa Rosada para saber si existe algún tipo de conocimiento sobre el acuerdo entre Davis y Milei, "relativo a la implementación y desarrollo de soluciones ecnológicoas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina", publicó BaeNegocios.

El pedido recayó en la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Hasta el momento, ningún canal oficial dio respuestas al respecto.

El caso $LIBRA y la interpelación oficial

En abril del 2025, la Cámara de Diputados aprobó la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA, a partir de la cual se citaron a funcionarios y figuras clave, como Karina Milei, Mauricio Novelli, Santiago Caputo, Manuel Adorni y Mariano Cúneo Libarona.

El vocero presidencial se presentó ante la comisión para responder preguntas sobre las comunicaciones oficiales del Gobierno, en donde justificó el accionar del Presidente y mantuvo la postura de que se trató de una actividad propia de su ámbito personal. Cúneo Libarona, en cambio, se presentó junto al por entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuya defensa se centró en afirmar que el jefe de Estado no tiene responsabilidad penal.