El sábado será la próxima edición de la Maratón Acuática Chapetón–Paraná

La largada de la competencia de aguas abiertas está prevista para el sábado a las 14.30.

Una nueva edición de la Maratón Acuática Chapetón–Paraná se disputará este sábado 7 de marzo. Se trata de una de las competencias de aguas abiertas más convocantes del litoral argentino. La organización está a cargo de la Asociación Civil Barrancas del Paraná, presidida por el ex nadador Andrés Solioz.

La largada está prevista desde El Chapetón a las 14.30 y la llegada será en la playa del Club Atlético Estudiantes alrededor de las 18.30, en un recorrido que combina exigencia física, estrategia y un entorno natural imponente del río Paraná.

La presente edición contará con una convocatoria federal y un lote de participantes con alto nivel deportivo, entre nadadores experimentados y atletas que buscan superarse en un nuevo reto personal. Entre los inscriptos aparecen nadadores provenientes de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal; también de Rosario (Santa Fe), Santa Rosa (La Pampa) y varias ciudades entrerrianas como Paraná, Concordia, Crespo y Valle María.

Año tras año, esta competencia se consolida como una cita obligada para los amantes de las aguas abiertas, no solo por su nivel competitivo sino también por la experiencia integral que ofrece. El río volverá a ser escenario de una experiencia única y todo indica que, una vez más, la jornada tendrá un marco a la altura de su historia de las competencias en el Paraná.

Nómina de competidores

Aguirre, Juan Carlos – Ramos Mejía (Buenos Aires)

Aragno, Martín Javier – Rosario (Santa Fe)

Camara, María de los Milagros – Buenos Aires (Buenos Aires)

Colace, Matías José – Ramos Mejía (Buenos Aires)

Corrales, Daniela Romina – CABA (Buenos Aires)

España, Marcela Mónica – Banfield (Buenos Aires)

Ferino, Carolina Fernanda – Alberti (Buenos Aires)

González, César Javier – Banfield (Buenos Aires)

Lázaro, Ayelén Soledad – Castelar (Buenos Aires)

Ledesma, María Guillermina – Concordia (Entre Ríos)

Lizondo, Joaquín Damián – Grand Bourg (Buenos Aires)

López, Mario Alberto – Capital Federal (Buenos Aires)

Maffei, Germán – Banfield (Buenos Aires)

Marrón, Damián Matías – Crespo (Entre Ríos)

Milito, María Sol – Haedo (Buenos Aires)

Miranda, Rodrigo – Rosario (Santa Fe)

Morales, Marino Alejandro – Capital Federal (Buenos Aires)

Peltzer, Eugenia Paloma – Paraná (Entre Ríos)

Ramos, Mara Soledad – Santa Rosa (La Pampa)

Roldán, Jacqueline – Merlo (Buenos Aires)

Saiz, Lionel Miguel – Valle María (Entre Ríos)

Cronograma

Sábado 7 de marzo 2026

Lugar: Playa del CAE (costanera de Paraná).

Hora 9.30 a 10.30 – Se realizará la entrega de kit.

Horario de salida para el lugar de largada: 12.15.

Marcación será minutos antes de la largada en el Chapetón.

Largada de la competencia: 14.30.

