Abren las inscripciones en la Escuela de Dibujo Taller 1 Joven

La Escuela de Dibujo Taller 1 Joven inscribe a sus talleres destinados a niños, adolescentes y futuros estudiantes universitarios.

La Escuela de Dibujo Taller 1 Joven, de Paraná, abrió la inscripción a sus talleres anuales destinados a niños, adolescentes y futuros estudiantes universitarios interesados en el campo del arte, la arquitectura y el diseño.

La propuesta formativa incluye el taller de Iniciación a la Arquitectura y al Diseño, orientado especialmente a jóvenes que proyectan iniciar estudios superiores en esas disciplinas. Además, se dictará un Taller arte-diseño para adolescentes y un Taller de arte infantil, destinado a niños desde los 5 años.

El inicio de clases está previsto para el 10 de marzo, según informó la coordinación general a cargo de la profesora Diana Butvilofsky.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse vía WhatsApp al 343-5710186 (solo mensajes), de lunes a viernes en horario comercial. La institución funciona en Belgrano 329, en la ciudad de Paraná.