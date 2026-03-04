Marcelo Berthet: “Es tiempo de organizarnos con responsabilidad histórica”

En la sesión legislativa de este miércoles fueron informadas las nuevas autoridades de los bloques parlamentarios. En el caso del Partido Justicialista, el senador Marcelo Berthet fue designado para asumir la conducción del espacio. “Asumimos la conducción de este bloque en un momento en el que nos debemos claridad política y responsabilidad histórica”, afirmó.

En ese marco, el senador del departamento San Salvador sostuvo que el desafío es ejercer un liderazgo basado en el diálogo y la construcción colectiva. “Conducir no es imponer, es escuchar, contener y marcar rumbos”, expresó, remarcando la necesidad de fortalecer la representación política con responsabilidad institucional.

El legislador señaló que el bloque asumirá el rol de oposición con firmeza, pero con sentido democrático. “Apuntamos a ejercer una oposición firme pero responsable. Que las diferencias internas no debiliten la representación que el pueblo nos dio. No es tiempo de personalismo. Sí es tiempo de organizarnos con responsabilidad histórica”, subrayó.

En ese sentido, dejó en claro que la nueva etapa estará marcada por una visión amplia y territorial del espacio: “Este bloque no es propiedad de nadie. Es la expresión de un movimiento amplio, territorial, con intendentes y legisladores”.

Finalmente, Berthet reafirmó su compromiso con el funcionamiento institucional del Senado: “Creemos en un Senado activo que controle, que proponga y dialogue. Promoveremos el consenso sin resignar principios, porque el consenso no es debilidad. Es madurez democrática”.

Con esta designación, el bloque justicialista inicia una nueva etapa de trabajo legislativo con el objetivo de fortalecer la unidad interna, garantizar una oposición constructiva y sostener una agenda política que represente con claridad los intereses de la ciudadanía.