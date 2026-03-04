Festival 8M: “Un río de voces” llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Este viernes y el sábado el Centro Cultural Juan L. Ortiz será la sede del Festival 8M “Un río de voces”.

El festival impulsado por la Municipalidad reunirá a artistas locales con años de trayectoria y recorrido en diversos géneros musicales y propuestas artísticas, en una programación que pone en valor la producción cultural de mujeres y diversidades de Paraná. Será el viernes 6 y sábado 7 de marzo desde las 19.

El viernes 6 y sábado 7 de marzo el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250), será la sede del Festival 8M “Un río de voces”, con entrada libre para todo público. La propuesta contará con patio gastronómico, emprendedoras de la Economía Social, la muestra fotográfica Acá Estamos y un conversatorio sobre cuidados y redes sociales.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Municipalidad de Paraná impulsa esta nueva edición del Festival 8M, que por primera vez tendrá como sede el Centro Cultural Juan L. Ortiz, consolidando este espacio como punto de encuentro para las expresiones culturales de la ciudad.

“La idea es encontrarnos a conmemorar y a reflexionar todo el recorrido, todas las luchas históricas de las mujeres. También poniendo sobre la mesa las desigualdades que aún persisten y la necesidad de seguir fortaleciendo a través de políticas públicas, la corresponsabilidad social y un Estado presente”, destacó Mercedes Solanas, subsecretaria de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia.

El Festival 8M propone un espacio de encuentro, reflexión y celebración, donde el arte se convierte en herramienta para visibilizar la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, y para reconocer el aporte fundamental de las mujeres y diversidades en la construcción cultural de la ciudad.

“La propuesta gastronómica es amplia, la propuesta de emprendedoras también va a ser espectacular y las artistas locales que van a estar acompañando este hermoso festival. Esperamos que todos puedan acercarse y disfrutar del festival y la gran propuesta”, contó Micaela Acosta, directora de Cultura Emergente e Infancias.

“Desde el Centro Cultural esperamos a todos los que quieran ser parte de este evento en un lugar muy importante para nuestra ciudad. En estos tiempos donde todavía falta mucho para la igualdad, para los derechos y en contra de la violencia, la iniciativa será un micrófono abierto hacia afuera, hacia la sociedad, para poder expresarnos como mujeres”, sostuvo la coordinadora del Juan L. Ortiz, Elizabeth González.

Programación

El viernes 6 se presentarán Guadalupe Abero Canciones; Ro Ducasse y Azul Brasesco; y el Taller de Canto Grupal “De Boca en Boca”, en una noche atravesada por la canción y el trabajo colectivo.

El sábado 7 será el turno de Panambi Comadres; Brujazz; Noelia Telagorri y María Luz Erazún; el trío integrado por Emilia Cersofio, Silvia Salomone y Florencia Di Stéfano; y Aquellas Viejas Cumbias, conformando una grilla diversa que recorre distintos estilos y formatos musicales.