Con la presencia de Aída Kemelmajer, el Instituto Alberdi dejó inaugurado el año académico

Se realizó este martes en el Colegio de la Abogacía el acto de apertura del año académico 2026 del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial Dr. Juan Bautista Alberdi. La actividad principal fue una conferencia magistral a cargo de la doctora en Derecho y exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Aída Kemelmajer, quien disertó sobre “La reparación de las chances a diez años de vigencia del Código Civil y Comercial”.

Previo al acto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno y los vocales Susana Medina, Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Soage recibieron a Kemelmajer en el Salón de Acuerdos del alto cuerpo.

La vocal y directora académica del Instituto Alberdi (ad honorem), Susana Medina, estuvo a cargo de la apertura del evento y dio las palabras de bienvenida a los presentes.

Previo a la actividad, los miembros del STJ recibieron a Kemelmajer en Tribunales.

En la oportunidad, Medina destacó que el instituto cumple 31 años “de formación y educación judicial, y desde los últimos 10 los ha acompañado la doctora Aída Kemelmajer abriendo el año académico, lo que es un privilegio para la institución porque apostamos a la educación, a la formación y al perfeccionamiento judicial continuo, apuntando a un servicio de justicia de calidad, eficiente, cercano a la gente y con perspectiva de género”.

A continuación, la magistrada invitó a los presentes a ver un video donde se resumió la actividad de la disertante en estos últimos 10 años, agradeciéndole por “ser parte de la historia viva del Instituto Alberdi”.

A su turno, Kemelmajer inició su exposición con un “video disparador” para comenzar a exponer la temática “chances” y cómo se ha tratado en diversos fallos y casos puntuales.

En su disertación realizó un análisis con ejemplos puntuales de diversos aspectos de esa figura jurídica, cómo debe estar sustentada en hechos objetivos y el piso de racionabilidad exigido en el derecho, y qué ocurrió en estos 10 años de vigencia en el Código Civil y Comercial.

Estuvieron presentes la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona, y el procurador adjunto, César Cesario; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa, y el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel, entre otras autoridades.

La actividad se efectuó en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en Paraná, y estuvo destinada a integrantes del Poder Judicial, profesionales del derecho y personas interesadas en la temática.Kemelmajer fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, es Doctora Honoris Causa de las universidades de Paris XII y de Montpellier, de la Universidad Nacional de La Habana, y de las Universidades de Buenos Aires; Rosario; Córdoba; del Litoral; Tucumán y La Plata, entre otras. También es Académica de número de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y correspondiente de la Academia Cubana de Ciencias y de Derecho de Madrid, Colombia y Paraguay. También integró la comisión que preparó el anteproyecto que dio lugar al Código Civil y Comercial argentino, vigente desde 2015.

