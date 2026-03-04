Sesionó el Senado: se armaron las comisiones y Berthet y Dal Molín asumieron las presidencias de los bloques

Berthet (derecha) se impuso sobre Sanzberro (izquierda) y sucederá a Oliva al frente del bloque del PJ.

La Cámara de Senadores celebró este miércoles la primera sesión ordinaria correspondiente al 147º período legislativo. Se integraron las comisiones permanentes y Marcelo Berthet (PJ-San Salvador) y Rubén Dal Molín (JxER-Federación) asumieron las presidencias de los bloques mayoritarios.

Finalmente, la bancada del PJ definió que Berthet sea el sucesor de Martín Oliva (PJ-Uruguay), mientras que el oficialismo designó a Dal Molín en reemplazo de Gustavo Vergara. Continúa el bloque unipersonal de la senadora por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez.

Respecto a las comisiones, se dispuso agregar dos miembros a la de Asuntos Constitucionales y se aprobó la conformación para el presente período.

Comisión de Ambiente y Desarrollo

Es presidida por Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos), tiene como secretario a Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) y está integrada por Rubén Dal Molín, Ramiro Favre y Juan Pablo Cosso

Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos

Su presidente es Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos; como secretario, Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos); y como integrantes Gustavo Vergara, Jaime Benedetti, Nancy Miranda, Patricia Díaz, Marcelo Berthet, Juan Conti y Gladys Domínguez

Comisión de Asuntos Municipales

Su presidente es Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), el secretario es Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) y está integrada por Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín y Marcelo Berthet.

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología

Es presidida por Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) y su secretario es Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos). Es integrada también por Hernán Méndez, Casiano Otaegui, Nancy Miranda, Víctor Sanzberro y Juan Conti.

Comisión de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales

Su presidente es el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos) y su secretario, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos). Además, está integrada por los senadores Gustavo Vergara, Gloria Cozzi, Hernán Méndez, Rafael Cavagna, Claudia Silva, Víctor Sanzberro y Martín Oliva

Comisión de Legislación General

Presidida por la senadora Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos); como secretario, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos); y sus integrantes, Gustavo Vergara, Gladys Domínguez, Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, Víctor Sanzberro, Claudia Silva y Patricia Díaz

Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes

Presidida por Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos); como secretaria, Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos); y como integrantes, Gloria Cossi, Casiano Otaegui, Jaime Benedetti, Hernán Méndez, Juan Conti, Gladys Domínguez y Víctor Sanzberro.

Comisión de Obras Públicas

Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos) es su presidente y Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), su secretario. Está integrada también por Gloria Cozzi, Nancy Miranda y Claudia Silva.

Comisión de Peticiones y Milicias

Es presidida por la senadora Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos); como secretaria, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos); y está integrada por los senadores Juan Conti, Claudia Silva y Casiano Otaegui.

Comisión de Presupuesto y Hacienda

La misma es presidida por Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos); como secretario, Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos); y está integrada por Claudia Silva, Casiano Otaegui, Gladys Domínguez, Ramiro Favre, Rubén Dal Molín, Jaime Benedetti y Marcelo Berthet

Comisión de Producción

Es presidida por Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos); como secretaria, Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) y está integrada por Jaime Benedetti, Gustavo Vergara, Hernán Méndez, Marcelo Berthet y Claudia Silva.

Comisión de Salud Pública y Drogadicción

Queda presidida por Hernán Méndez (Islas – Juntos Por Entre Ríos); en la secretaría, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos); y está integrada por Gloria Cozzi, Casiano Otaegui, Ramiro Favre, Martín Oliva y Gladys Domínguez

Comisión de Seguridad

Su presidente es Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos); en la secretaría, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos) y queda integrada por Gloria Cozzi, Ramiro Favre, Jaime Benedetti, Juan Conti y Patricia Díaz.

Comisión de Sugerencias Ciudadanas

Presidida por Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos); a cargo de la secretaría, Hernán Méndez (Islas – Juntos Por Entre Ríos); e integrada por Juan Conti, Claudia Silva, Rubén Dal Molín, Gustavo Vergara y Juan Pablo Cosso.