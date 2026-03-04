“Sabía que los caminos se podrían cruzar”, indicó Coudet al ser presentado en River

Eduardo Chacho Coudet fue presentado este miércoles como el nuevo director técnico de River, donde tuvo un exitoso paso como futbolista. “Sabía que los caminos se podrían cruzar. Creo que a veces las cosas están escritas”, indicó el sucesor de Marcelo Gallardo este miércoles en conferencia de prensa.

Coudet, que llega luego de desvincularse del Alavés de España, reconoció que está “muy contento de que se haya dado esta situación. Ahora simplemente hay que empezar a trabajar”, e hizo énfasis en que “no vine a un cumpleaños, pero hay que descontracturar un poco porque desde la tensión es muy difícil”.

Respecto de la situación de River, adelantó que “trataremos de ver a qué aspectos necesitamos darles mayor importancia. Estoy convencido de que hay un gran plantel y de que las cosas van a salir bien”, y continuó: “No puedo anticipar nada. Simplemente que vamos a trabajar mucho y que tengo total confianza en este plantel. Empieza una camino lindo y con mucha ilusión”.

De todas maneras, reconoció que “seguramente necesitamos recuperar niveles y la ayuda del hincha. Sé que este club exige mucho, pero necesitamos estar todos juntos. Sé lo que conlleva estar en este lugar, hay que ganar campeonatos”.

El DT Eduardo Coudet, el presidente Stéfano Di Carlo y el mánager Enzo Francéscoli en conferencia de prensa.

Y agregó: “Sabía que los caminos se podrían cruzar. Creo que a veces las cosas están escritas. Lamentablemente con la salida de Gallardo, que no es algo que me ponga feliz, pero me puso acá y estoy muy contento y con mucha ilusión”.

Chacho, que tendrá su tercera experiencia como director técnico en la Argentina luego de Rosario Central y Racing, habló de la competencia de los jugadores para ganarse la titularidad: “Necesitamos que sea sana porque es lo único que va a elevar el nivel. Voy a tratar de recuperar el mejor nivel de cada uno”.

Por otra parte, subrayó que “el crecimiento del club es un avance tremendo y sigue construyendo un camino para ser algo todavía mejor desde la infraestructura”.

Por último, el exmediocampista indicó que siguió mirando el fútbol local: “No dejo de ver el fútbol argentino, acostándome bastante tarde y durmiendo menos, pero eso también te hace sentir más cerca y seguir acompañando lo que es el torneo”. Y advirtió: “si no reseteamos, se nos va a poner cuesta arriba”.

