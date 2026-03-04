Básquet: tres jugadoras entrerrianas concentrarán con miras a la AmeriCup U18

Florencia Losada será una de las 18 convocadas para la concentrar en el CeNARD.

Las entrerrianas Florencia Losada, Manuela González y Santina Cherot Magri formarán parte del segundo Campus de Desarrollo de la selección argentina femenina U18, rumbo al Americup. La cita será del 8 al 17 de marzo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y contará con la participación de 18 jugadoras.

Las tres jugadoras de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay serán parte de una instancia clave dentro del proceso formativo. La concentración coincide con el receso de La Liga Femenina, una ventana estratégica para el cuerpo técnico. Este contexto permite que 12 juveniles con rodaje en la máxima categoría puedan integrarse a los entrenamientos, potenciando el trabajo colectivo y profundizando el seguimiento individual en una etapa determinante del calendario.

En paralelo, la Confederación Argentina de Básquet tendrá a la Selección Femenina compitiendo en Estambul (Turquía) en el Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo Alemania 2026. La simultaneidad de ambas actividades expone la solidez de la planificación integral.

Campus de Desarrollo U18 Femenino

Alves, Delfina | 2008 | Bochas Sport Club

Bentancur, Lola | | 2010| Centro Galicia

Campo, Matilda | 2008 | Vélez Sarsfield

Canello, Francisca | 2009 | Unión Florida

Cherot, Santina | 2009 | Tomás de Rocamora

Flores, María | 2008 | Hindú

González, Manuela | 2009 | Tomás de Rocamora

González, Sofía | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Lemesoff, Sol | 2009 | Obras Sanitarias

Lombardero, Sofía | 2008 | Vélez Sarsfield

Losada, Florencia | 2010 | Tomás de Rocamora

Novatti, Celina | 2009 | Hindú

Novoa, Sofía | 2008 | Obras Sanitarias

Oliva, Venetia | 2010 | Berazategui

Pajello, Pilar | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Ricciardi, Serena | 2008 | Talleres R.P.B

Roldán, Isabella | 2008 | 9 de Julio

Scordo, Renata | 2008 | Lanús