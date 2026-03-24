Copa Sudamericana: Barracas Central será local en la cancha de Banfield

Barracas Central anunció este martes que hará de local en el estadio Florencio Sola de Banfield, durante la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Así lo confirmó a través de sus redes sociales y confirmó que no utilizará la cancha de Huracán, el Palacio Tomás Adolfo Ducó.

El Guapo, que integrará el Grupo G junto a Olimpia de Paraguay, Vasco da Gama de Brasil y Audax Italiano de Chile, cambiará de jurisdicción pero no se irá muy lejos, ya que dejará Capital Federal para trasladarse a provincia de Buenos Aires.

"Localía confirmada. Nuestra primera participación en la CONMEBOL Sudamericana será con una nueva sede para los partidos en condición de local: Estadio Florencio Sola. Club Atlético Banfield", expresó el club que tiene el estadio Claudio Chiqui Tapia recién inaugurado pero que aún no cumple con las exigencias Conmebol para certámenes continentales.

Días atrás, Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, estuvo junto al Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y Matías Tapia, mandamás de Barracas Central, en el estadio del Guapo. Por otro lado, el propio club comunicó oficialmente sobre el requisito que exige tener un equipo femenino.

"En el marco del desarrollo del fútbol femenino que comenzó este año con la incorporación y disputa de los torneos oficiales de Futsal de Primera División y Juveniles, hemos solicitado a la Asociación del Futbol Argentino la inclusión de nuestro equipo de fútbol 11 para la temporada 2026 en la Divisional C", informaron. "Asimismo, en cumplimiento de lo requerido por el Reglamento de Licencia de Clubes de CONMEBOL, también pedimos participar en el torneo SUB-19 de la disciplina", concluyeron.

Barracas Central inició el 2026 de menor a mayor. Perdió tres de los primeros seis encuentros en el Torneo Apertura, con solo un triunfo, ante Gimnasia, y dos empates, pero actualmente acumula un invicto de cinco encuentros, con tres victorias y dos igualdades. Se ubica séptimo en la Zona B, en puesto de clasificación a los octavos de final. Además, avanzó en la primera ronda de la Copa Argentina al superar a Temperley, señala TyC Sports.