La nueva serie de seis capítulos de Netflix que recién se estrenó y está arrasando

La plataforma Netflix vuelve a captar la atención del público con Esa noche, una miniserie de seis capítulos que combina suspenso, drama y secretos familiares en una historia ideal para ver de un tirón.

Según los registros a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, apenas estrenada la serie ya es la segunda más vista en el país.

Creada por Jason George y estrenada el pasado 13 de marzo, la ficción está basada en la novela That Night de la escritora británica Gillian McAllister. Con un tono oscuro y atrapante, la serie rápidamente se posicionó entre lo más visto de la plataforma.

Tres hermanas, un crimen y un secreto en Netflix

La historia sigue a tres hermanas que quedan unidas para siempre por un hecho trágico. Todo comienza cuando Elena, durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, atropella accidentalmente a un hombre con su auto.

Ante la desesperación, sus hermanas Paula y Cris deciden ayudarla a ocultar lo sucedido y esconder el cuerpo, dando inicio a un pacto que cambiará sus vidas para siempre.

Un thriller cargado de tensión

A partir de ese momento, el secreto que comparten las hermanas Arbizu comienza a pesar cada vez más. Lo que en un principio parece una solución desesperada, pronto se transforma en una carga difícil de sostener.

La tensión crece capítulo a capítulo, mientras salen a la luz otros conflictos y secretos que profundizan las grietas entre ellas. El silencio se vuelve insostenible y las consecuencias del crimen empiezan a amenazar con destruirlo todo.

Un elenco destacado y una historia adictiva

La serie está protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, quienes lideran un elenco que sostiene la intensidad dramática de la historia.

Con una ambientación en escenarios caribeños que contrastan con el tono oscuro del relato, “Esa noche” logra construir una experiencia atrapante, ideal para quienes buscan un thriller corto, intenso y lleno de giros.

Con solo seis episodios, la miniserie se consolida como una de las propuestas más populares del momento en Netflix y una opción perfecta para maratonear en pocas horas.

Fuente: Noticias Argentinas.