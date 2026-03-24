Multitudinaria marcha por el 24 de Marzo en Paraná: “Hoy nos quitan derechos, hambrean, reprimen y persiguen"

Una multitud se congregó este martes por la tarde en la Plaza Sáenz Peña de Paraná para participar de la tradicional movilización por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La convocatoria, impulsada por la Multisectorial de los Derechos Humanos, reunió a asociaciones gremiales, dirigentes políticos y organizaciones sociales y estudiantiles, que marcharon hacia la Plaza Alvear.

La movilización, que tuvo una extensión de entre 10 y 12 cuadras, comenzó alrededor de las 17.30 y avanzó por las calles céntricas en un clima de reflexión y memoria colectiva. Durante el recorrido, se desarrollaron distintas intervenciones artísticas. Una de las más significativas tuvo lugar en las escalinatas de la Catedral, donde un grupo de teatro representó la lucha de las Madres de Plaza de Mayo durante la última dictadura cívico-militar. “Digan dónde están”, repetían los actores, evocando el reclamo histórico por los hijos desaparecidos.

La marcha continuó hasta el Museo de Bellas Artes, frente a la Plaza Alvear, donde se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes. El lugar no es casual: durante la última dictadura funcionó allí uno de los centros clandestinos de detención más importantes de Paraná y la región. "Hoy nos quitan derechos, nos hambrean, nos reprimen y persiguen", dijeron en el documento, en el que cuestionaron las políticas del presidente Javier Milei y del gobernador Rogelio Frigerio.

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno por asalto e iniciaron la dictadura más sangrienta de la historia argentina. A partir de entonces, se interrumpió el orden democrático y se desplegó un plan sistemático de persecución, tortura, asesinato y desaparición de personas desde el propio Estado. Paralelamente, se instauró un modelo económico que golpeó la industria nacional, incrementó de manera exponencial la deuda externa y favoreció a los sectores más concentrados, con una fuerte desregulación financiera.

Este martes se cumplen 50 años del inicio de ese período que se extendió hasta 1983. En ese marco, la movilización en Paraná volvió a poner en el centro la memoria colectiva y el reclamo de justicia por los 317 entrerrianos desaparecidos.

Lectura del documento: fuertes críticas al Gobierno y reivindicación de la memoria histórica

Durante el acto, se dio lectura al documento consensuado por las organizaciones, que dejó definiciones políticas y consignas centrales. En ese marco, se afirmó: “La memoria no se borra, la historia no se niega y este pueblo no se arrodilla”. Luego, al referirse al accionar de la dictadura, señalaron: “A través de un plan de exterminio y persecución hizo disciplinar a un pueblo mediante el terror. Pero aquel golpe no fue solo militar, fue parte de un proyecto económico, político y cultural con la complicidad del Poder Judicial y de los medios hegemónicos de comunicación. Destinado a destruir la organización de la clase trabajadora, empeorar al país y concentrar la riqueza en manos de unos pocos, respondiendo a intereses imperialistas".

Más adelante, al trazar un paralelismo con la actualidad, expresaron: “Hoy, nuestro país está atravesando un proyecto de desarticulación del entramado social solidario y de políticas de sometimiento por parte de los gobiernos. Frente a esto, hoy, a cincuenta años, seguimos luchando y llenando las plazas del país, unidos a un solo grito. Fue un genocidio. Son treinta mil".

En otro tramo, al denunciar la situación social, sostuvieron: “Hoy nos quitan derechos, nos hambrean, nos reprimen y persiguen. Hoy se profundiza la continuidad de un plan económico que planificó y planifica nuestra miseria. Nuevamente aparece la idea del enemigo político que pretende corrernos del espacio público y atomizarnos para fragmentar la organización y la potencia de nuestra respuesta. Pero tenemos memoria y convicciones, por eso reivindicamos la lucha revolucionaria de los 30 mil desaparecidos y seguimos levantando la bandera por la justicia social, la organización solidaria y la vida digna de nuestro pueblo”.

Con críticas al gobierno nacional, remarcaron: “Hoy, Javier Milei justifica el terrorismo de Estado y los genocidios. El Gobierno para los grandes grupos económicos, ajusta a jubilados, trabajadores, estudiantes, discapacidad y sectores populares, destruye salarios, recorta derechos y pretende imponer un país para pocos. Cuando el pueblo reclama, responde con represión y criminalización de las protestas sociales”.

Además, en otro párrafo se afirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con detención domiciliaria, es víctima de persecución política, y también se denunció una persecución ideológica contra Vanina Biasi, imputada por incitación a la discriminación tras calificar de genocida al Estado de Israel.

Más adelante, el documento menciona a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al señalar que "pretende que demos vuelta la página". Agregaron que en igual sentido se alinean el ministerio de Justicia de la provincia, a cargo de Julián Maneiro, y la exdiputada socialista María Emma Bargagna, titular de la Secretaría de Derechos Humanos. Al gobierno provincial los acusaron del desguace del Registro Único de la Verdad. "¡No perdonamos, no olvidamos y no lo reconciliamos!", completaron.