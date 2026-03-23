AC/DC arranca hoy en Argentina con Eruca Sativa como telonera en el Monumental

Arranca hoy la serie de shows de AC/DC en la Argentina, y la previa ya tiene protagonista local: Eruca Sativa será la encargada de abrir la primera noche en el Estadio Monumental, en una jornada que marca el regreso del grupo tras más de una década y media.

La banda argentina subirá al escenario a las 18.45, consolidándose como el número telonero nacional en una grilla que completa también The Pretty Reckless antes del plato principal.

El cronograma de la jornada anticipa una tarde cargada de música: las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que el show central de AC/DC está previsto para las 21, en lo que será el primero de tres recitales en Buenos Aires.

La elección de Eruca Sativa como telonera no es menor: el trío cordobés llega como uno de los nombres más sólidos del rock argentino actual, con una trayectoria que combina potencia en vivo y reconocimiento internacional. Su participación en esta apertura refuerza la presencia local en un evento de escala global.

Con entradas agotadas y un operativo especial de accesos y transporte, el regreso de AC/DC se perfila como uno de los hitos musicales del año, con una previa que ya comienza a encender motores desde temprano.

Fuente: Ámbito.