Detienen en Concordia a un prófugo de la Justicia uruguaya, que tiene una condena de 5 años y 6 meses

Al momento de la detención, la policía secuestró cocaína y 866.800 pesos argentinos y 8.000 pesos uruguayos; entre otros elementos.

En el marco de un operativo de saturación llevado a cabo en el Barrio Belgrano Sur de Concordia, personal de la Comisaría 3° logró la captura de un delincuente buscado internacionalmente.

Durante las tareas de prevención, los efectivos identificaron a un hombre que, al notar la presencia policial, intentó huir por las vías del ferrocarril. En su huida, el sospechoso se descartó de diversos elementos, pero fue rápidamente aprehendido e identificado. Sobre esta persona pesaba una Notificación Roja de Interpol emitida por la Justicia de Uruguay (Oficio N° 303/2026) con fecha de publicación del 23 de febrero de 2026.

La persona fue identificada como Carlos Damián Araújo, quien se encontraba prófugo tras fugarse de su arresto domiciliario en la ciudad de Salto, Uruguay, donde cumplía una condena de 5 años y 6 meses. Los delitos por los que se lo requiere incluyen receptación, tráfico interno de armas de fuego y municiones y suministro reiterado de sustancias estupefacientes prohibidas, publicó el portal del gobierno Provincial.

Al momento de la detención, la policía procedió al secuestro de importantes elementos relacionados con el narcotráfico y el mercado ilegal de armas. Se trata de 28 envoltorios de cocaína (pesaje total de 42,6 gramos); 9 cartuchos calibre 32 y 24 cartuchos calibre .22; 866.800 pesos argentinos y 8.000 pesos uruguayos; y balanza de precisión, dos teléfonos celulares y elementos de corte.

En esta línea, el Ministerio de Seguridad y Justicia ya ha tomado contacto con la OCN Interpol Montevideo para iniciar los trámites correspondientes de extradición, garantizando el cumplimiento de los tratados bilaterales y del Mercosur. El detenido permanecerá bajo custodia preventiva hasta que se formalice su traslado a la República Oriental del Uruguay.