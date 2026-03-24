Reabre la sala de la Asociación Gremial Médica con el debut de "Las cosas maravillosas" en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe recibirá este sábado 28 de marzo a las 21 el estreno de la obra teatral "Las cosas maravillosas", una pieza internacional que marcará formalmente la reapertura de la sala Nuevo LOA A.G.M., ubicada en calle 25 de Mayo 1867. La puesta en escena, protagonizada por el actor Mariano Rubiolo bajo la dirección local de Desiderio Ángel Penza, llega a la capital provincial mediante una coproducción inédita entre gestores santafesinos y productores de Buenos Aires.

El proyecto de traer este título a Santa Fe forma parte de una estrategia de federalización de la obra, que desde 2022 se convirtió en un suceso de público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que a partir de 2025 inició un recorrido por distintas provincias, siendo Córdoba el primer antecedente de estas coproducciones regionales. Esta articulación permite que la obra se presente en simultáneo en diferentes puntos del país, adaptando el formato a las particularidades de cada territorio y convocando a artistas de la zona.

"Las cosas maravillosas" es una versión de Every Brilliant Thing, escrita por Duncan Macmillan y Jonny Donahoe, que tuvo su debut original en el Festival de Edimburgo en 2014. Desde aquel entonces, la pieza recorrió los escenarios más prestigiosos del mundo, incluyendo el West End de Londres y Broadway en Nueva York, donde fue interpretada por figuras de renombre como Daniel Radcliffe. En Argentina, la versión traducida por Pablo Gershanik contó con las actuaciones de Peter Lanzani, Lali González, Franco Masini, Andy Kusnetzoff y Sofi Morandi, entre otros tantos artistas que pasaron por el rol del narrador.

La trama se centra en la misión de un personaje que decide confeccionar una lista detallada de todas las razones por las que vale la pena vivir, buscando sobrevivir a los desafíos cotidianos y flagelos emocionales a los que se enfrentan las personas, logrando una conexión con el espectador a través de lo que los críticos definen como una comedia emocional.

La reapertura del Nuevo LOA A.G.M. representa un gran momento para la escena independiente de Santa Fe, ya que consolida un trayecto que comenzó en el año 2010. Este espacio se transformó con el tiempo en un punto de referencia para el teatro, la música y diversas expresiones artísticas de la región, albergando producciones de alta calidad técnica y artística. A lo largo de su historia, la sala presentó títulos importantes como "Incendios", dirigida por el propio Penza, y versiones de clásicos de Shakespeare como "El Rey Lear y Noche de Reyes".

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