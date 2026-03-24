Giay fue convocado por Scaloni para los amistosos tras la lesión de Montiel

El defensor Agustín Giay, quien se desempeña en Palmeiras tras haberse formado en San Lorenzo, se sumó a la convocatoria de la selección argentina para esta fecha FIFA de marzo, en la que disputará sus últimos dos amistosos en el país previo al Mundial.

El futbolista de 22 años será el reemplazante de Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro en la victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto y se perderá los duelos ante Mauritania, este viernes, y Zambia, el próximo martes.

Giay es el segundo jugador que se suma por una lesión, ya que el lunes Scaloni también había citado a Lucas Martínez Quarta, que se desempeña en el Millonario, en lugar de Leonardo Balerdi. Además, el lateral del Verdao ocupará un puesto sin mucho recambio, ya que Nahuel Molina y Cachete fueron siempre las prioridades para el técnico.

Aunque esta será su primera vez en la Mayor, Giay tiene experiencia con la camiseta celeste y blanca porque fue pieza importante de la Sub 20 e incluso disputó el Mundial de la categoría en 2023, que se realizó en el país.

El lateral llegó a Palmerias en julio de 2024 y ya sumó 73 partidos en aquel equipo. Después de haber arrancado el año como suplente en este Brasileirao, en el que disputó la mitad de los encuentros, en los últimos duelos se desempeñó como titular, tal como lo había logrado en los 88 compromisos que jugó en el Ciclón.

El puesto de cuatro ha sido un problema en todo el ciclo para Scaloni porque más allá de la pelea constante entre Molina y Montiel, nunca pudo afianzarse una tercera opción. En algunos partidos el técnico improvisó con Martínez Quarta y en ocasiones con Juan Foyth, quien está lesionado y se perderá la Copa del Mundo.

También tuvo su chance el español Pablo Maffeo, hoy escalones detrás en la consideración, por lo que Giay tendrá una oportunidad importante de demostrar.