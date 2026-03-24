Liga Argentina: con dos entrerrianos, están los 12 clasificados; Rocamora zafó del descenso

A una semana para el cierre de la fase regular, la Liga Argentina de Básquet ya conoce a los 24 elencos que serán parte de la postemporada. Tras la victoria de El Talar en condición de local, quedaron confirmados los 12 equipos que participarán de los playoffs por la Conferencia Sur, que se suman a los 12 que ya habían quedado oficializados por la Norte.

A los protagonistas le restan partidos para finalizar el certamen por lo que aún falta definir la ubicación final, boletos directos y equipos que disputarán la Reclasificación.

La nómina de clasificados a la siguiente ronda por la Sur la componen:

Centenario de Venado Tuerto Central Entrerriano Deportivo Viedma El Talar Gimnasia y Esgrima La Plata Lanús La Unión de Colón Pico Football Club Provincial de Rosario Quilmes de Mar del Plata Racing Club de Avellaneda Villa Mitre de Bahía Blanca

El panorama

Provincial se mantiene como puntero de la Conferencia Sur, seguido por Central Entrerriano, que si bien es el único que puede pelearle el primer lugar a los rosarinos, debe ganar sus dos compromisos para seguir con chances. Ellos son los únicos que ya aseguraron su lugar entre los cuatro de arriba y por ende, el boleto directo a octavos de final.

Por detrás hay cuatro equipos que pelean por los dos lugares restantes. Lanús, La Unión, Quilmes y Pico FC, están cabeza a cabeza e incluso Gimnasia podría meterse en la discusión si se le dan los resultados ajenos.

La Reclasificación se disputará al mejor de cinco juegos entre los equipos que finalicen en la 5ta y la 12da colocación (5ºvs12º, 6ºvs11º, 7ºvs10º y 8ºvs9º). La lucha por la localía en dicha instancia también está en discusión, con varios pretendientes para pocos lugares y posibles escenarios de empates múltiples. La nómina la completan Villa Mitre y El Talar, los últimos pasajeros a la postemporada que tendrán que batallar sin ventaja de localía.

Ciclista, Unión de Mar del Plata y Tomás de Rocamora ya aseguraron la permanencia, pero se quedaron sin chances matemáticas de acceder a los playoffs, por lo que jugarán sus últimos partidos y se despedirán del certamen hasta la próxima campaña.

Vale recordar que esta temporada la permanencia en cada conferencia se define mediante la tabla de la fase regular, es decir, que no habrá playoffs para mantener la categoría.

Mano a mano por no descender

La permanencia se definirá en un escenario emocionante. La victoria de Deportivo Norte ante Racing Club dejó a Pergamino Básquet sin margen de error, y en su primera prueba, el elenco bonaerense dio el batacazo al superar al puntero Provincial para seguir con vida.

La particularidad es que el último duelo de ambos será entre sí. Deportivo Norte recibirá a Pergamino Básquet el próximo miércoles con la permanencia en juego. Quien gane, mantiene la categoría, quien pierda, desciende. Un escenario tan dramático como imperdible.