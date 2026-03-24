Detuvieron a un hombre armado tras un operativo policial en Paraná

Un hombre fue detenido y se le secuestró un arma de fuego en un procedimiento realizado este martes al mediodía en Paraná.

El operativo tuvo lugar en la intersección de calles Florida y Luz Viera Méndez, luego de que personal policial acudiera al lugar a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre un hecho delictivo. Al arribar, los efectivos identificaron a un sujeto que coincidía con las características aportadas por el denunciante.

Durante la intervención, los uniformados constataron que el hombre llevaba un morral en cuyo interior tenía una pistola. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la actuación del personal de Criminalística, el secuestro del arma y el traslado del detenido a la División Alcaidía de Tribunales.