La Unión festejó en su casa ante Ciclista Juninense por la Liga Argentina

La Unión de Colón cerró la fase regular de local con una buena victoria ante Ciclista Juninense.

En la ciudad de Colón, La Unión superó por 88 a 82 a Ciclista Juninense en su último partido como local de la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En el local Merlo con 34 puntos de valoración, 18 puntos en el goleo, ocho rebotes y ocho asistencias fue el más destacado. En el lado de Pagura, lideró Tintorelli con 22 unidades, seis rebotes y dos asistencias.

El partido en Colón

El primer período comenzó con un goleo bajo, donde se vio un juego parejo que a ambos les costó sacarse ventajas. Pelearon por el dominio del juego hasta que la paciencia y efectividad del local los llevó a imponerse por 25 a 12.

En el segundo tramo del primer tiempo, La Unión ya logró ingresar más afianzado, pudo circular la pelota potenciando el juego en equipo. Ciclista convirtió puntos importantes para mantenerse en el tanteador e irse al descanso abajo por 51 a 35.

A la vuelta del descanso, los dirigidos por Pagura ingresaron dispuestos a mejorar en el juego. Por el lado local la diferencia hecha con anterioridad les sirvió, pero el rival empezó de a poco a acercarse, tal es así que acortó las distancias cerrando el tercer período abajo por 73 a 63.

El final lo mostró mejor al visitante que generó tensiones en el Rojo colonense cuando se acercaba en el tanteador. Sin embargo, la decisión del anfitrión por llevarse el triunfo y festejar ante su gente, pisó más fuerte.

De esta manera, los colonenses despidieron la localía de la Fase Regular imponiéndose por 88 a 82.