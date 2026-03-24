Carlos Ullán brindará un concierto de piano junto al compositor Alejandro Pirro

El destacado tenor Carlos Ullán, de trayectoria internacional y con un extenso recorrido en el Teatro Colón, se presentará este viernes 27 de marzo a las 21 en la ciudad de Paraná junto al músico y compositor Alejandro Pirro. El encuentro, titulado "Piano y voz a través del tiempo" se llevará a cabo en el subsuelo de la Galería Flamingo (San Martín 902). Esta propuesta artística apunta a ofrecer un recorrido histórico y estilístico que conecte las grandes obras del período barroco con la música popular latinoamericana contemporánea.

A través del diálogo entre el piano y la voz, los intérpretes buscarán interpretar un repertorio que abarca piezas de Bach, Händel, Silvio Rodríguez y Juan Luis Guerra.

La trayectoria de Carlos Ullán aporta un relieve particular a esta presentación, dado que el tenor se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y perfeccionó su técnica en Italia. En el máximo coliseo argentino, Ullán interpretó roles protagónicos en óperas de gran complejidad como La flauta mágica, Cosí fan tutte y El barbero de Sevilla, además de participar en producciones contemporáneas como Die Soldaten.

Su experiencia como solista en obras sinfónico-corales de la envergadura del Requiem de Mozart o El Mesías de Händel se complementa en esta oportunidad con la trayectoria de Alejandro Pirro. Juntos diseñaron un programa que transita por el bel canto y el romanticismo alemán, incluyendo autores fundamentales como Bellini, Schubert y Schumann.

Las entradas se pueden reservar al 343 4808780.

Informan que el ingreso se realizará por estricta orden de llegada hasta completar la capacidad total de la sala.