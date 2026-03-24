“La memoria no es un acto del pasado, es una práctica del presente”, sostienen senadores justicialistas

A 50 años del golpe de Estado, el bloque de senadores provinciales Justicialistas reafirmó que “la identidad de nuestro pueblo se construye sobre la verdad, la memoria y la justicia como pilares irrenunciables de una democracia que debe interpelarse todos los días”.

En un parte de prensa conjunto, los legisladores plantearon que “recordar es también asumir una mirada crítica sobre nuestras instituciones y sobre este presente en el que persiste la desigualdad y las decisiones que alejan al Estado de las mayorías”.

“El peronismo, como expresión histórica de una identidad colectiva, tiene la responsabilidad de no olvidar y de proyectar. Porque la memoria no es sólo denuncia: es también horizonte”, señalaron.

“Frente a este contexto, elegimos sostener una esperanza activa: la de una Argentina más justa, más libre y más igualitaria, donde nunca más el quiebre del orden democrático sea una opción. Memoria, verdad, justicia e identidad para construir el futuro”, cerraron.