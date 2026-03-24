La Facultad de Trabajo Social organiza intervenciones artísticas a 50 años del golpe militar

La Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos llevará adelante este jueves 26 de marzo a partir de las 18 un evento denominado "Festival por la Memoria", el cual tendrá lugar en el edificio de la institución (Almte Guillermo Brown 54). Esta actividad se propone como un ámbito de expresión colectiva para poner en valor la vida en democracia y sostener la denuncia sobre la violencia institucional ejercida durante la última dictadura cívico militar argentina. Al cumplirse 50 años del golpe de Estado, la unidad académica busca fomentar la memoria mediante la participación de diversas expresiones artísticas y culturales que se desarrollarán bajo la consigna "Memoria que florece, lucha que abraza. Nunca más". Asimismo, desde la organización se hizo extensiva la invitación a la comunidad para sumarse a la movilización histórica que partirá este 24 de marzo a las 18 desde la Plaza Sáenz Peña.

En el transcurso del festival programado para el jueves, se presentará una sección de la muestra "Archivos de la memoria" de la FTS, una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Biblioteca y Centro de Documentación Alumna Silvia Wollert. Este proyecto integra el trabajo de los equipos de extensión denominados "Lazos con memoria. Vida y lucha de Claudio y Clara Fink" y "Memoria y Universidad: cartografía para el derecho a la identidad en Entre Ríos". La exposición estará compuesta por material documental y de archivo con el que cuenta la facultad, enfocado específicamente en las trayectorias de estudiantes universitarios que fueron desaparecidos o asesinados durante el terrorismo de Estado. Entre las figuras que serán recordadas a través de estos registros se encuentran Silvia Wollert y Claudio Fink, ambos oriundos de la ciudad de Paraná y militantes estudiantiles cuya historia permanece ligada a la identidad de la institución educativa.

La jornada también incluirá una intervención artística de carácter nacional denominada "Florecerán pañuelos", una propuesta originalmente convocada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto a diversos organismos de derechos humanos a lo largo de todo el país. La consigna invita a la confección y personalización de pañuelos blancos mediante el uso de bordados, dibujos, nombres o flores, con el fin de visibilizar las historias de las víctimas en cada rincón del territorio argentino.

En el ámbito local de la facultad, se realizará una acción colectiva que consistirá en la intervención de un pañuelo de tela de grandes dimensiones. Dicha pieza llevará las inscripciones "50 años. Nunca Más" y será ubicada de manera permanente en el patio de la casa de estudios como un símbolo de compromiso institucional con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Para las autoridades de la Secretaría de Extensión y Cultura, la realización de estos encuentros en el ámbito universitario resulta fundamental para que las nuevas generaciones de estudiantes puedan vincularse con los archivos y los testimonios de quienes los precedieron en las aulas.

Algunas de las actividades del mes de abril

(Día, lugar y hora a confirmar)

-Proyección del nuevo documental de la UNER "A 50 años (Huellas de la última dictadura, aprendizajes de la democracia)", que cuenta con fragmentos de la historia de la estudiante de la FTS Silvia Wollert, detenida- desaparecida por la dictadura, narrados por su hermana Vilma Wollert, y el testimonio de graduadas participantes del proyecto de extensión "Memoria y Universidad».

-Diálogos y testimonios en primera persona. El objetivo es generar un espacio de encuentro intergeneracional entre estudiantes de la FST y Vilma Wollert, en el cual se narre la historia de militancia y búsqueda, propiciando la generación de preguntas y/o reflexiones que aten pasado y presente.

-Colocación de la placa en el marco del Proyecto "30 mil pañuelos por la memoria". En ese marco, se colocará la imagen de un pañuelo en mosaiquismo, donado a la FTS. El proyecto es coordinado por la artista plástica Marcela Sanmartino Carranza, cuenta con artistas referentes en todo el país que realizan pañuelos en mosaiquismo para ser ubicados en instituciones, organizaciones y hogares. Se trata de un homenaje permanente a las/os secuestradas/os y desaparecidas/os durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica usando como símbolo el pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.