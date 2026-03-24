Fútbol: Atlético Paraná avanzó a cuartos de final en la Copa Túnel Subfluvial

El Gato se impuso 3 a 1 en el estadio Pedro Mutio y se convirtió en el primer clasificado a cuartos (Foto: LPF).

Atlético Paraná venció 3 a 1 a Independiente de Santo Tomé en el estadio Pedro Mutio y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial Masculina, que organiza la Liga Paranaense de Fútbol y su par Santafesina.

Tras un empate 1 a 1 en condición de visitante, el Decano selló este martes la serie con un global de 4 a 2, para ser el primero en avanzar de ronda.

Dos goles fueron convertidos por Tomás Albornoz (uno de tiro libre), a los 14 minutos del primer tiempo y 28 del segundo; el restante del Gato fue de Juan Ignacio Mitre a los 43, del complemento. Nicolás Albornoz descontó, a los 36, para la visita.

En la siguiente instancia, el Gato se medirá con el ganador entre Cosmos FC de Santa Fe y Oro Verde, otro representante de la Liga Paranaense de Fútbol.