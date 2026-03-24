24 de marzo, a 50 años del golpe de Estado

"No olvidaremos y no perdonaremos".

Comienzo con esta frase, que logramos inscribirla en la placa de mármol que reza en la plaza Alvear de nuestra ciudad, recordando la frase que conmemoraba el Holocausto; aquello terrible que fue el asesinato de miles de personas bajo el régimen nazi. Así se colocó dicha placa que mantiene este enunciado.

Debo recordar algunas consignas y algunas realidades, no para hacer gorilismo, sino para tener memoria. Cuando Raúl Alfonsín dijo que iba a sentar a los comandantes en el banquillo de los acusados, lo primero que hizo cuando asumió en democracia fue llevar al Congreso de la Nación la derogación de la ley de autoindulto que se habían impuesto los militares en aquel momento.

Quiero decir, no para ser gorila, sino para tener memoria activa, que el peronismo votó en contra de la anulación de esas leyes, de ese salvoconducto que se habían autoimpuesto los militares, que era una especie de amnistía.

Los muertos no tienen color político. Los muertos, en muchos casos, son inocentes; todos merecen nuestro respeto y consideración. Yo tengo la obligación de recordar a aquellos muertos radicales, aquellos mártires del radicalismo que corresponde que yo mencione: Mario Abel Amaya, Sergio Karakachoff, el doctor de La Rioja Vicente Calderon, entre otros miles y miles de muertos que el radicalismo puso en esta contienda; y los que aún viven, mi amigo el ex senador, ex diputado nacional y ex presidente de la convención nacional, Hipólito Solari Yrigoyen.

Mario Abel Amaya

Todos ellos, sin distinción alguna, constituyen la memoria de la República Argentina, del terrorismo de Estado que fue terriblemente impuesto en nuestro país. Una cuestión que ningún país civilizado del mundo aplicó, donde solamente en Argentina inscribimos esa página de horror: poner el Estado al servicio de combatir las guerrillas; el terrorismo de Estado.

Rogel junto a Hipólito Solari Yrigoyen

(Esta columna fue publicada originalmente en el perfil de Facebook del diputado Fabián Rogel)