Vandalizaron con pintadas el CIC Este de Paraná

El edificio del Centro Integrador Comunitario Este de Paraná, ubicado en calles Luis Chaile y Roque Sáenz Peña, fue objeto de un acto de vandalismo que generó malestar entre vecinos de la zona.

Personas que todavía no fueron identificadas hicieron pintadas en puertas y paredes del establecimiento municipal del barrio Paraná XIV.

Desde el propio centro indicaron que el episodio ya fue puesto en conocimiento de las autoridades y que se inició una investigación para tratar de identificar a los autores de las pintadas, que afectaron un espacio público utilizado por la comunidad.

Por el momento se aguarda el avance de las actuaciones para determinar cómo se produjo el hecho y quiénes estuvieron involucrados.