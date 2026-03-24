El grupo La Camalote Teatro presenta una obra sobre la llanura pampeana

La compañía teatral La Camalote, dedicada a la producción y gestión de espectáculos, realizará este viernes 27 de marzo a las 21 la puesta en escena de su obra "Pelotas o la vida nueva", una pieza escrita por Luis Cabrera que se presentará en la Sala Mayor de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de las calles Enrique Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná. La propuesta escénica indaga en la identidad del campo pampeano a través del humor y las preguntas sobre la existencia humana.

La trama de la obra se centra en el paisaje de llanura y atraviesa de manera determinante la cotidianeidad de el Tata y Don Cosme, sus dos protagonistas. Interpretados por los actores Agustín Díaz Beltzer y Jorge Balladares respectivamente, estos personajes encarnan la relación clásica entre el peón y el patrón, estableciendo un paralelismo con figuras de la literatura como el Quijote y Sancho Panza. A lo largo del desarrollo dramático, ambos transitarán por diversas situaciones de amor y desamor, de encuentros y desencuentros que los llevarán a asumir verdades fundamentales sobre su propia realidad.

Durante la función, el público podrá observar cómo los protagonistas se ven empujados a tomar decisiones extremas a partir de las conclusiones que surgen en su convivencia diaria.

En cuanto a los aspectos técnicos y de producción, la obra cuenta con la dirección general de Tamara Princic y el respaldo organizativo del sello La Camalote Teatro.

La entrada general tiene un valor de $15.000 y la anticipada de $12.000. Estudiantes y jubilados abonarán solo $8.000. Para reservas, comunicarse al 343 5147667.