A 50 años del golpe de Estado: “La democracia es una construcción permanente”, afirmó el gobernador Frigerio

A través de las redes sociales, el gobernador Rogelio Frigerio compartió un mensaje en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En un mensaje por redes sociales titulado “A 50 años del golpe militar: memoria, compromiso y convivencia”, el gobernador Rogelio Frigerio dejó un mensaje al cumplirse cinco décadas del inicio de la última dictadura genocida en nuestro país.

“Cada 24 de marzo es una oportunidad para que nos miremos como sociedad y renovemos nuestro compromiso con la democracia, las instituciones republicanas y las leyes”, destacó en su red social de Instagram.

Allí, el mandatario provincial expresó: “Porque cuando se vulnera el orden democrático y la violencia se convierte en regla, se fractura la convivencia y no hay posibilidad de desarrollo”.

También Frigerio valoró que “la democracia es una construcción permanente” y señaló que el “desafío” es trazar un “rumbo con responsabilidad y sin atajos”.