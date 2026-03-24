Selección: Lionel Messi llegó al país y se sumó al plantel

La selección argentina ya tiene a su figura más importante en el país. Lionel Messi aterrizó este martes en el Aeropuerto de Ezeiza en un vuelo proveniente de La Florida y se trasladó de inmediato al predio de la AFA que lleva su nombre en Ezeiza para sumarse a los trabajos del equipo de Lionel Scaloni.

El capitán llega en buen estado físico: completó los 90 minutos en el triunfo de Inter Miami 3-2 ante New York City, marcó un golazo de tiro libre y terminó el partido sin molestias. En la tarde de este martes, desde las 17, tendrá su primera práctica junto al plantel a puertas cerradas.

La presencia del rosarino en Buenos Aires llega en el marco de una ventana FIFA que quedó completamente rediseñada. Tras la cancelación de la Finalissima ante España en Lusail por los conflictos en Medio Oriente, y la imposibilidad reglamentaria de enfrentar a Guatemala, la AFA armó una doble fecha con dos selecciones africanas: Mauritania y Zambia.

Ambos partidos se disputarán en La Bombonera, el escenario elegido para que el público argentino pueda despedir a los campeones del mundo antes del inicio del Mundial 2026.

El regreso de Messi a Argentina siempre genera expectativa, pero esta vez tiene un condimento especial: el partido ante Zambia del 31 de marzo podría ser el último que dispute en suelo argentino antes del inicio de la Copa del Mundo. Una despedida que nadie quiere perderse y que la cancha de Boca, colmada, intentará grabar en la memoria colectiva.

La llegada de Messi

Tras bajar del avión, la Pulga se dirigió directamente al predio de la casa madre del fútbol argentino para descansar y recuperarse del viaje. El reencuentro con sus compañeros de la Scaloneta será esta tarde, cuando el plantel complete su primera práctica de la semana.

Scaloni ya tiene a todos sus convocados disponibles con la llegada del capitán, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Valentín Barco que eran los que faltaban arribar, y el grupo ya pone el foco en los dos últimos ensayos antes de la cita más importante del año.

Dos partidos en casa, con Messi de vuelta en Argentina y el Mundial a menos de tres meses. El mejor escenario posible para que la selección argentina termine de afinar los últimos detalles antes de salir a defender el título.