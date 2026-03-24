La Simón Smog y Los Ángeles Desnudos tocan este viernes en la Cervecería Riera

Las agrupaciones musicales La Simón Smog y Los Ángeles Desnudos protagonizarán un encuentro este viernes 27 de marzo a partir de las 22 en las instalaciones de la Cervecería Riera, ubicada en Laurencena 306, esquina Güemes. Esta presentación conjunta busca ofrecer una propuesta de entretenimiento nocturno que integre el ska y la cumbia litoraleña, en el inicio del fin de semana.

La Simón Smog llegará al escenario con su impronta marcada por el ritmo del ska, mientras que la banda Los Ángeles Desnudos complementará la jornada con su propuesta de cumbia litoraleña, un género que ganó terreno en los últimos años al reinterpretar los sonidos tropicales con una identidad propia de la zona del Paraná.

La iniciativa surge como parte de la agenda de presentaciones en vivo que el establecimiento cervecero viene sosteniendo para promover la producción de los artistas de la región. Desde la organización destacaron que este tipo de eventos permite fortalecer los vínculos entre bandas amigas y generar circuitos de trabajo colaborativo que benefician a la industria cultural de la ciudad.

Para acompañar la velada, el espacio ofrecerá una amplia carta gastronómica, con opciones variadas de comidas y bebidas.

En cuanto a las entradas, se habilitó un combo promocional de 2x $8.000. De forma individual, la entrada tiene un valor de $5.000. Ambas opciones podrán abonarse directamente en puerta.