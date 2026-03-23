Maciá: Mouliá participó de la Fiesta Nacional de la Apicultura

El representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Mouliá, acompañó al gobernador Rogelio Frigerio en el acto inaugural de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur en Maciá que reunió a productores, emprendedores y referentes del sector de todo el país y la región.

La apertura fue encabezada por el mandatario provincial junto al intendente de Maciá, Ariel Müller, y contó con la participación de ministros del gabinete —entre ellos Guillermo Bernaudo (Desarrollo Económico) y Néstor Roncaglia (Seguridad y Justicia)—, legisladores, intendentes de distintas localidades y referentes del sector apícola, en el marco de uno de los eventos productivos más representativos de Entre Ríos. En esta edición, además, se desarrolló la 16° Expo Ovina, consolidando la articulación entre distintas cadenas productivas de la provincia.

Durante su discurso, Frigerio destacó la relevancia de la exposición al señalar que se trata de “una de las más importantes y con mayor identidad que tiene nuestra provincia”, y subrayó el rol estratégico de la apicultura en el desarrollo productivo regional.

En ese contexto, el gobernador anunció la formalización de un acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), orientado a fortalecer la producción y comercialización del sector en Entre Ríos. Asimismo, se concretó la entrega de financiamiento a productores ovinos, reafirmando el acompañamiento al entramado productivo como una política de Estado.

En el marco de la jornada, Mouliá recorrió los distintos stands de la expo acompañando al gobernador, quien mantuvo encuentros con productores y referentes del sector, interiorizándose sobre las principales demandas, desafíos y oportunidades de la actividad.

Al respecto, señaló: “La apicultura es un sector estratégico para Entre Ríos, con fuerte arraigo territorial y gran capacidad de desarrollo. Espacios como esta expo permiten visibilizar el trabajo de nuestros productores y fortalecer su crecimiento”.

La nueva edición de la fiesta puso en valor la tradición apícola de Maciá y proyecta a Entre Ríos como un actor clave a nivel nacional e internacional en materia de producción, innovación y agregado de valor, generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico regional.