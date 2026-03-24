Reynaldo Sietecase visita la capital entrerriana para brindar una conferencia y encabezar una firma de libros

El periodista y escritor Reynaldo Sietecase llegará a la ciudad de Paraná este fin de semana para participar de una doble jornada de actividades. El cronograma comenzará este viernes 27 de marzo a las 20 con la disertación titulada "El día después del periodismo", que forma parte del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026, encabezadas por ANÁLISIS. Al día siguiente, el sábado 28 de marzo, el comunicador protagonizará un encuentro de firma de ejemplares organizado por la librería Códice Libros.

Reynaldo Sietecase cuenta con una vasta trayectoria en medios gráficos, radiales y televisivos, desempeñándose actualmente en Radio con Vos, la plataforma Ahora Play y el noticiero de Telefe.

La charla prevista para el viernes por la noche abordará las transformaciones, desafíos y el futuro de la labor periodística. La cita tendrá lugar en el Piso 8 del Hotel Howard Johnson Mayorazgo, con entrada libre y gratuita. Se recomienda llegar con puntualidad.

En tanto, la actividad del sábado por la mañana estará orientada al ámbito literario, aprovechando la extensa obra de Sietecase que incluye trabajos de investigación periodística y novelas que han tenido una gran recepción en las librerías de todo el país durante los últimos años.

El encuentro de firma de libros se desarrollará el sábado en el horario de 11 a 12 en las instalaciones de Gunda, un espacio ubicado en calle Buenos Aires 220, justo frente a la sede de la librería Códice Libros.

La propuesta busca que los lectores puedan acercarse con sus ejemplares adquiridos previamente o disponibles en el lugar para obtener una dedicatoria personal y conversar brevemente con el autor.