Con una variada agenda de talleres, Casa Encendida inicia su temporada de oficios culturales 2026

El espacio cultural Casa Encendida anunció formalmente el inicio de su ciclo de formación denominado "Oficios Culturales 2026", una propuesta que busca integrar distintas disciplinas y experiencias artística en la capital provincial. La institución diseñó una cartelera que abarca disciplinas como el teatro, fotografía, artes manuales y danzas folclóricas. Las actividades están dirigidas a personas de todas las edades y comenzarán a desarrollarse a partir del mes de abril en su sede (Andrés Pazos 179).

Según explicaron desde la organización, esta temporada apuesta por brindar herramientas prácticas que permitan a los participantes desarrollar habilidades creativas en un entorno de acompañamiento y libre expresión, por ello aclaran que no se necesita de experiencia previa para sumarse a cualquiera de las actividades.

La modalidad de inscripción para cada una de las propuestas se realiza de forma directa con los docentes responsables de cada área.

Manitos mágicas

A través de distintas técnicas simples y accesibles, los participantes podrán desarrollar su imaginación, habilidades manuales y creatividad, creando piezas decorativas únicas en un ambiente de aprendizaje, compañerismo y expresión artística.

A cargo de: Sofía Belén Benítez

Día y hora: jueves, de 18 a 19

Consultas e inscripciones: 345 8434290 (Sofía)

Teatro físico y máscara

Un espacio donde la animalidad, el movimiento y la máscara se convierten en lenguaje propio. Inspirado en las pedagogías de Grotowski y Lecoq, el taller es un laboratorio de entrenamiento corporal, transformación y comunidad.

A cargo de: Julián Boimvaser

Día y hora: lunes, de 19 a 21

Consultas e inscripciones: julianboimvaser@gmail.com

Amigurumis: muñecos para armar y contar historias

Un taller para armar esos muñecos que siempre quisiste, porque está pensado para aprender la técnica amigurumi, que permite elaborar piezas 3D a partir del tejido a crochet. También para descubrir sus claves y hacer diseños propios, y cómo con ellos contar historias, propias y colectivas.

A cargo de: Silvana Cáceres

Día y hora: jueves de 17:30 a 19:30

Consultas e inscripciones: tejiendo.alas.sil@gmail.com o al 343 5130416

Crea-laboratorio de expresión creativa

Este curso es una invitación para explorar la creatividad y la sensibilidad desde tu propia mirada. Un espacio para reconectar con historias, deseos, energía y emociones.

A cargo de: Agustina Morano

Día y hora: miércoles 18 a 19:30

Consultas e inscripciones: hola.agustinamorano@gmail.com o al 343 4710886

Taller de arte para peques

Taller dedicado a las infancias (entre 5 a 12 años) para experimentar y dejar fluir la creatividad, experimentando distintas técnicas y materiales en artes.

A cargo de: Giselle Utrera

Día y hora: martes 18:30 a 19:30

Consultas e inscripciones: 351 5556947

Club de la impro - Taller de improvisación

Bajo la coordinación del grupo "Lo que pinte", llega un espacio de estimulación creativa único, donde entendemos el teatro como un deporte, con un entorno seguro, agilidad mental y aprendizaje lúdico. La misión es transformar estas dinámicas en un semillero de talento para fundar la liga oficial de improvisación de la ciudad.

Día y hora: martes 18:30 a 19:30

Consultas e inscripciones: 351 5556947

Taller de fotografía para celulares y cámaras

Es un espacio relajado, creativo y dinámico, donde vas a poder experimentar, equivocarte, aprender y descubrir tu propio estilo. Se aprenderá a aprovechar al máximo el celular o la cámara, técnicas simples para mejorar fotos al instante, cómo jugar con la luz y los encuadres, y tips prácticos para fotos personales o laborales.

A cargo de: Micaela D'Agostino

Día y hora: viernes 16:30 a 17:30

Consultas e inscripciones: 11 33230935

Taller de teatro para infancias: jugar a actuar

Un espacio pensado para infancias de 6 a 12 años, donde el juego, la imaginación y la creatividad son los verdaderos protagonistas. A través de actividades teatrales, expresión corporal y trabajo en grupo, podrán divertirse y ganar confianza en un entorno cuidado e inclusivo.

A cargo de: Juan Cruz Gottig y Lucía Zoloaga

Día y hora: martes de 16 a 17.30

Consultas e inscripciones: 343 5067559 o al 342 4216600

Animagia

Es un taller de animación stop motion que invita a las infancias a crear mundos mágicos, contar nuestras historias y construir en comunidad. Te esperamos para imaginar mundos llenos de magia.

A cargo de: Martina Cardozo Beker

Día y hora: miércoles 17 a 19

Consultas e inscripciones: matebek06@gmail.com o al 343 4636061

Taller de danzas folclóricas

Espacio para compartir, nutrirse y divertirse bailando, donde podrás aprender y practicar con otros compañeros.

A cargo de: Dolores Cruzado

Día y hora: lunes de 18 a 19:30

Consultas e inscripciones: cruzado.dolores@gmail.com o al 343 5727039