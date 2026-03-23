Hugo Alconada Mon y todas las revelaciones del caso $Libra: “Milei mintió”

El periodista de investigación repasó datos claves del escándalo de corrupción que más preocupa al Gobierno y aseguró que el Presidente no dijo la verdad.

Durante una entrevista por la plataforma Ahora Play, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon detalló las últimas novedades de la investigación, que involucra presuntas inconsistencias en la difusión de un código alfanumérico vinculado al proyecto $Libra.

Al respecto, afirmó que persisten dudas sobre la versión brindada por el Presidente Javier Milei en torno al caso y sostuvo que “hay preguntas que no respondió o, a la luz de lo que sabemos hoy, mintió”.

“Suena fuerte decir que un Presidente ha mentido”, admitió, aunque remarcó que existen elementos que contradicen la versión oficial.

En ese sentido, indicó que expertos informáticos declararon bajo juramento ante el Congreso que el código difundido por Milei no estaba disponible públicamente en el momento en que fue publicado.

Según la versión de Milei, el hallazgo del código ocurrió durante la noche del Día de San Valentín de 2025, cuando navegaba en internet y decidió compartirlo a través de la red social X con el objetivo de respaldar a pequeñas y medianas empresas argentinas.

Sin embargo, de acuerdo con los especialistas citados en la investigación, “ese código alfanumérico no estaba disponible en ninguna parte del planeta cuando Javier Milei lo difundió”, lo que según Alconada Mon contradice de manera directa la explicación oficial y abre interrogantes sobre el origen de la información.

El caso, que registra derivaciones en investigaciones abiertas en Estados Unidos, Argentina y España, generó cuestionamientos en distintos sectores políticos y sociales respecto de la transparencia en la conducta presidencial.

En ese marco, Alconada Mon subrayó que la falta de respuestas claras por parte del Jefe de Estado contribuye a profundizar la incertidumbre sobre sus acciones vinculadas al lanzamiento del proyecto Libra.

La entrevista completa aquí: