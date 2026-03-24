Tenencia ilegal de estupefacientes: la Policía reportó tres supuestos hechos en las últimas horas

Efectivos policiales de Entre Ríos iniciaron procedimientos por presunta tenencia ilegal de estupefacientes en las últimas horas, en los departamentos Paraná y Concordia.

Integrantes de la Comisaría Primera de Paraná detectaron a dos jóvenes que, alrededor de las 20.30 de este lunes, estaban en la Plaza Alvear. Una joven (GAD) de 27 años y un joven (FMTN) de 20 años fueron requisados. En su poder tenían 7,1 gr de marihuana. “Estaban bebiendo y fumando”, se apuntó en el reporte policial y se añadió: “Fiscal dispuso correcta”.

Otro de los procedimientos fue iniciado por efectivos de la Comisaría Sexta de Paraná, después de las 00 de este martes. En la casa N°12 de calle Salvador del Carril se detuvo a Jorge César Jesús Toujan, de años 48. El hombre tenía en su poder una bolsa con cocaína que pesó 24,4 gr. A la vez se le secuestraron 105.800 pesos. “El fiscal ordeno detención”, se informó.

El tercer procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Tercera de Concordia, en la intersección de calle Tucumán y las vías férreas, en Barrio Belgrano Sur. Se aprehendió una persona de 21 años (AD), que tenían pedido de captura internacional por Interpol de la República Oriental del Uruguay, emitido el 23 de febrero por “delitos de Tráfico Interno de Armas y Reiterados Delitos de suministro de estupefacientes”.

“Personal efectuó el seguimiento de un masculino sobre las vías férreas”, se indicó en el reporte policial y precisó que el varón descartó “sustancias prohibidas, cartuchería y elementos de corte”. Se secuestraron 28 envoltorios de cocaína que arrojaron un peso de 42,6grs; 9 cartuchos de .32; 24 cartuchos de.22; 866.800 pesos argentinos; 8000 pesos uruguayos; 1 balanza; 2 celulares; y elementos de corte.