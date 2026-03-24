Básquet: Central Entrerriano batalló, pero perdió ante Pico FC

A pesar de la derrota, Central Entrerriano tiene asegurado el número dos de cara a los playoffs de la Liga Argentina.

En un Parque Ángel Larrea pampeano, Central Entrerriano perdió por 82 a 71 frente a Pico FC, en un duelo determinante por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El equipo entrerriano jugó un gran primer tiempo, pero en el complemento su rival se recuperó y logró la victoria. El Rojinegro se aseguró el segundo puesto en su zona de cara a los playoffs.

Las acciones en General Pico

El comienzo fue favorable a Central Entrerriano, que impuso condiciones desde su defensa a presión en toda la cancha, incomodando la salida de Pico y aprovechando para correr. Con buena efectividad y lanzamientos claros, encontró respuestas en Nicolás Reynoso y Aquiles Montani, bien acompañados por Johu Castillo. En el local, Latraius Mosley y Felipe Bonfigli intentaron sostener la ofensiva, aunque sin demasiada fluidez. El primer cuarto quedó en manos entrerrianas por 31-23.

En el segundo segmento, el Decano logró emparejar el desarrollo. Ajustó en defensa y encontró soluciones desde la rotación: José Peralta aportó intensidad y puntos importantes, mientras que Rodrigo Sánchez comenzó a hacerse fuerte en la pintura. Sin embargo, la visita se mantuvo firme con el goleo repartido y la conducción de Cristian Pérez. Pico se llevó el parcial 17-16, aunque se fue al descanso largo abajo 47-40.

El quiebre del partido llegó tras el entretiempo. Pico cambió decididamente la cara: defendió con mayor agresividad, presionó líneas de pase y comenzó a correr la cancha. Leonardo Mainoldi apareció como líder en ese pasaje, acompañado por Valentín Allier y el propio Peralta, quienes sostuvieron la intensidad en ambos costados. Central Entrerriano perdió claridad y el local aprovechó para llevarse el tercer cuarto 18-12, quedando a tiro (59-58) de cara al cierre.

En el último período, el dominio fue total del conjunto pampeano, que terminó de quebrar el juego desde la intensidad y la jerarquía individual. Leonardo Mainoldi asumió el liderazgo ofensivo con puntos determinantes, bien secundado por José Peralta, clave con su energía y agresividad, y por Rodrigo Sánchez, firme en la pintura. A ellos se sumó Valentín Allier, oportuno en momentos clave para sostener la ventaja.

Pico defendió con dureza, le quitó claridad a Central Entrerriano y lo dejó sin respuestas en el tramo decisivo. Con un contundente 24-12 en el parcial, el dueño de casa selló el 82-71 final en una noche que tuvo todos los condimentos de un partido de playoffs.

Central Entrerriano -ya asegurado en el segundo puesto de la Conferencia Sur- cerrará la fase regular este viernes como local frente a Ciclista Juninense, con la mirada puesta en los playoffs.