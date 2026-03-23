Colón avanza en la creación de su Agencia para el Desarrollo

La Agencia contempla la mirada conjunta de los ejes de desarrollo de la ciudad como son el turismo, la industria, la tecnología y la producción.

La Municipalidad de Colón mantuvo un encuentro de trabajo con empresarios de los sectores productivo y turístico e instituciones de la ciudad, donde se presentó la propuesta de creación de la Agencia para el Desarrollo de Colón.

La Agencia representa un ámbito de articulación público-privada donde se discutirán y definirán las políticas y estrategias para el desarrollo futuro de la ciudad, articulando al Estado, las empresas, las instituciones educativas y la vinculación regional e internacional para proyectar el crecimiento de Colón.

La propuesta tiene como objetivo promover inversiones, fortalecer el entramado productivo local, generar empleo de calidad y potenciar el posicionamiento turístico de la ciudad, consolidando un modelo de desarrollo basado en la cooperación público-privada.

Entre las herramientas presentadas en la reunión que estuvo encabezada por el intendente José Luis Walser, se destacan el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones para el sector productivo y turístico y el desarrollo de nuevas propuestas académicas en conjunto con el sector privado y las universidades, atendiendo las demandas del mundo laboral.

La agencia, aprobada por Ordenanza, brinda un marco institucional a todas las acciones que se viene desarrollando como parte del Programa Municipal de Desarrollo e Innovación Productiva, unificando una mirada que contempla el desarrollo de los principales sectores: el turismo, la industria, la producción y la tecnología.

El encuentro también marcó el inicio del proceso para conformar una Comisión Pro-Agencia, integrada por representantes de los distintos sectores productivos y turísticos de la ciudad, que trabajará en la definición del estatuto, el plan estratégico y los proyectos prioritarios para el desarrollo de Colón.